تفاصيل الموازنة الجديدة للمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة

ناقشت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب عبد الهادي القصبي، مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026 بشأن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، بحضور الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.

جهود الدولة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة

من جانبه أكد الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يولي ذوي القدرات الخاصة اهتمام كبير، سواء من خلال التوجيهات المباشرة أو التشريعات التي تساهم بقوة في حصول ذوي الإعاقة على حقوقهم المكتسبة.

مخصصات المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة

وأعلن أن مخصصات المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، في موازنة العام المالي 2025/2025 حوالي 28 مليون جنيه، بزيادة عن العام المالي الماضي 20% تقريبا.

وأوضح أن الدعم والمنح والمزايا بلغت 750 ألف جنيه، والمصروفات الأخرى 21 ألف جنيه، وشراء الأصول غير المالية 9.6 مليون جنيه، وهو نفس الرقم الموجود في العام السابق والحالي.

مسئوليات المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة

وأكد أن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، عليه مسئوليات كبيرة ََوجسيمة، قائلا: وربما تفعيل قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الذي يتم متابعته على أرض الواقع بشكل مستمر من قبل اللجنة لإزالة التعوقات ان وجدت وتوظيف المقومات في أماكنها، وحسن استغلال الموارد المتاحة.

فيما أكدت قالت إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن المجلس يقوم بجهود كبيرة ويبذل جهود مكثفة لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف المجالات والقطاعات على مستوى الجمهورية.

من جهته أكد النائب عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن، أن الفترة الأخيرة شهدت اهتماما كبيرا بالأشخاص ذوي الإعاقة، بداية من التشريعات والتوجيهات من قبل القيادة السياسية وما تحقق من إنجازات غير مسبوقة لدعم ذوي الإعاقة بصورة كبيرة وملحوظة.

وأشار إلى أن هناك تعليمات لجميع أجهزة الدولة لتذليل العقبات أمام ذوي الإعاقة، في سبيل تيسير حصولهم على حقوقهم المكتسبة.

وكشفت أنه تم عمل لجان بشأن تعزيز الاستراتيجية القومية لحقوق ذوي الإعاقة، وكذلك لجان استماع لبحث كل المعوقات التي تواجه ذوي الإعاقة والعمل على تذليلها بشكل عاجل.

وأكدت حرص المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، على رفع الوعي، من خلال الدور الإعلامي، فضلا عن عقد الورش والندوات للتمكين على الأرض في مختلف المجالات والقطاعات.

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