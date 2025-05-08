تضامن النواب تكشف زيادة مخصصات القومي للمرأة 20 ضعفا خلال 10 سنوات

أكد الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، أن المرأة المصرية تشهد تمكين حقيقي في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأصبحت في كل المجالات والقطاعات الحيوية على مستوى الجمهورية.

مناقشة موازنة المجلس القومي للمرأة

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، أثناء مناقشة مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026 بشأن المجلس القومي للمرأة.

تمثيل السيدات في مجلسي النواب والشيوخ

وأشار القصبي إلى أن البرلمان المصري بغرفتيه، مجلسي النواب والشيوخ، يضم قامات كبيرة من السيدات.

مصر تخطو خطوات في ملف حقوق الإنسان

وأكد القصبي، أن مصر تخطو خطوات وقفزات كبيرة في ملف حقوق الإنسان بشكل غير مسبوق.

تفاصيل موازنة المجلس القومي للمرأة

وفيما يتعلق بموازنة المجلس القومي للمرأة، قال رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب: “كانت في عام 2016 حوالي 34 مليون جنيه، واليوم نناقش موازنة للعام المالي 25/26 بحوالي 663 مليون 623 ألف بزيادة أكثر من 19% عن العام المالي الماضي”.

وقال رئيس لجنة التضامن الاجتماعي: إن هذا دلالة على إيمان الدولة بالقضية التي يتبناها المجلس القومي، مؤكدا أن المجلس يستحق هذه الزيادة بعد الأداء المميز له.

وأشار إلى أن المجلس القومي للمرأة، واحدا من أهم المجالس، وحقق نتائج عملية على الأرض، وبناء على ذلك هناك طفرة في موازنة المجلس.

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