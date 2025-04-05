الكهرباء: تنفيذ إجراءات تأمين الشبكة القومية الموحدة

حرصت المهندسة مني رزق رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، بالإشراف والمتابعة على تنفيذ الإجراءات الأمنية اللازمة بشأن تأمين الشبكة القومية الموحدة للكهرباء والحفاظ على سلامة الأبراج الكهربائية، وذلك في إطار خطة الدولة لتطوير ودعم الشبكة القومية الموحدة وإستقرار الكهرباء.

خطة تأمين الشبكة القومية للكهرباء

وقام قطاع الأمن بالشركة المصرية لنقل الكهرباء برئاسة العميد شعيب خلال اجازة عيد الفطر المبارك بجولة تفقدية لمتابعة أعمال التأمين والمرور على الخطوط التابعة لجميع المناطق، وجاءت على النحو التالي:

خط نجع حمادي/ أسيوط جهد 500 ك.ف – من البرج رقم 1 إلى البرج رقم 56 (منطقة مقابر فرشوط).

خط نجع حمادي/ الوالدية جهد 500 ك.ف – من البرج رقم 1 إلى البرج رقم 56 (منطقة مقابر فرشوط).

خط نجع حمادي/ التوليد جهد 220 ك.ف – من البرج رقم 1 إلى البرج رقم 33 (فوق القمامة – طريق شق التعبان).

خط نجع حمادي/ جرجا جهد 220 ك.ف – من البرج رقم 1 إلى البرج رقم 71 (منطقة مقابر فرشوط).

خط نجع حمادي/ سوهاج جهد 132 ك.ف – من البرج رقم 1 إلى البرج رقم 63 (منطقة مقابر فرشوط).

منطقة فتح أبو طرطور جهد 220 ك.ف – عند برج الفتح رقم 48.

خطوط دخول وخروج محطة محولات الصناعية.

خطوط دخول وخروج محطة محولات نجع حمادي 500 ك.ف.

جهود الحفاظ على أمن واستقرار الشبكة القومية الموحدة للكهرباء

وتقدمت المهندسة منى رزق بالشكر والتقدير إلى رئيس قطاع الأمن بالشركة المصرية لنقل الكهرباء وجميع المديرين العموم والمسؤولين عن قطاع الأمن وكافة الفرق المعنية، تقديرًا لجهودهم المستمرة في الحفاظ على أمن واستقرار الشبكة القومية الموحدة، وحماية الأبراج الكهربائية لضمان استمرار نقل الطاقة بكفاءة وأمان، كما تقدمت بالشكر والتقدير علي المجهود المبذول لجميع العاملين بالمناطق ورؤساء قطاع الخطوط ومهندسي وفنين وعمال وسائقين الخطوط بجميع المناطق.

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