جماعة الحوثي ترد على ترامب، وتوجه رسالة إلى الاحتلال

أكد عضو المجلس السياسي الأعلى لجماعة أنصار الله "الحوثي" اليمينية، محمد علي الحوثي، أن إعلان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب وقف إطلاق النار على اليمن، فشل لرئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، وعليه أن يقدم استقالته.

جماعة الحوثي تعلق على إعلان ترامب وقف إطلاق النار

وتابع محمد على الحوثي، سنقيم إعلان ترامب وقف العدوان على اليمن ميدانيا أولًا، معتبرا وقف إطلاق النار فشل لسياسية بنيامين نتنياهو، مطالبًا إياه بتقديم استقالته من منصبه.

ولفت عضو المجلس السياسي الأعلى لجماعة الحوثيين، إلى إعلان ترامب وقف العدوان على اليمن، انتصار يفصل الإسناد الأمريكي للكيان الصهيوني المؤقت.

مهدي المشاط يطالب الإسرائيليين الدخول إلى الملاجئ

من جهته قال مهدي المشاط القيادي الحوثي، مساء الثلاثاء، أنَّ "رد صنعاء سيكون مزلزلًا، مؤلمًا، ولن يكون بمقدار العدو الإسرائيلي والأمريكي تحمله".

وأضاف مهدي المشاط، متوجهًا إلى الاحتلال: "من الآن وصاعدًا، الزموا الملاجئ، أو غادروا إلى أوطانكم فورًا، فلن يكون بمقدور حكومتكم الفاشلة حمايتكم بعد اليوم".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.