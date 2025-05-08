رئيس حي وسط بالإسكندرية يتفقد سوق اليوم الواحد للمزارعين

تفقد الدكتور مصطفى العرابي رئيس حي وسط اليوم بجولة تفقدية داخل سوق اليوم الواحد، المقام بجراح سينما امير بمحطة الرمل في الإسكندرية، بمشاركة مدير الرصد البيئي بالحي، ومفتش المتابعة.

تفقد رئيس الحى السوق وأشاد بخدمة التوصيل المجانية التي تقدمها الغرفة التجارية لرواد السوق، من خلال أتوبيس تابع للغرفة التجارية يقوم بنقل رواد السوق بمشترواتهم إلي المنشية أو محطة الرمل.

كما تحدث مع المسئولين عن تنظيم السوق،عن الاستمرار في زيادة أعداد العارضين،ودراسة ضم عارضين جدد ومنتجات جديدة،وجاري العمل.

كما تفقد كافة الباكيات، وعددها ٢٠ باكية اليوم، واستمع إلي آراء ومقترحات مرتادي السوق، للتعرف علي مدي رضاهم عن اسعار وجودة السلع المقدمة



حيث اتفق الجميع علي حسن المعاملة، وطالب البعض بالنظر في تقليل الأسعار، بينما اشاد الجميع بمعروضات الفواكه وجودتها.

وفي السياق ذاته تحدث رئيس الحى مع البائعين، وتأكد من عرض قوائم الأسعار، واستمع الي شكاوي المواطنين بالحي ،ووعد باتخاذ إجراءات صارمة بشأن ازعاج بعض المقاهي بمنطقة محطة الرمل.

كما تفقد الخدمات الطبية المقدمة من منطقة وسط الطبية في إطار مبادرة 100مليون صحة،والتي تشمل تحاليل دلالات الأورام،وقياس الضغط والسكر.

يذكر أن سوق اليوم الواحد بحي وسط يقام كل خميس من التاسعة صباحا حتي الخامسة مساء، بالتعاون بين محافظة الإسكندرية والغرفة التجارية، في إطار حرص المحافظة علي تقليل حلقات التداول الوسيطة للسلع بين التجار والمستهلكين وإتاحة السلع من البائع مباشرة إلى المستهلك بأسعار مخفضة.

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