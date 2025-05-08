الملك سلمان يصدر أوامر بإعفاء أمراء من مناصبهم وتعيين شخصيات جديدة

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمرا بإعفاء الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة جازان من منصبه وتعيين الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود أميرًا لمنطقة جازان بمرتبة وزير، وتعيين الأمير ناصر بن محمد بن عبدالله بن جلوي آل سعود نائبًا لأمير منطقة جازان بالمرتبة الممتازة.

كما صُدر أمر ملكى بتعيين الأمير بندر بن مقرن بن عبد العزيز مستشارا بالديوان الملكي، وإعفاء الأمير فهد بن سعد بن فيصل بن سعد الأول من عضوية الشورى، وتعيين الأمير فهد بن سعد بن فيصل بن سعد الأول نائبا لأمير القصيم، وإعفاء ناصر الداود نائب وزير الداخلية من منصبه، وتكليف الأمير عبد العزيز بن محمد بن عياف بعمل نائب وزير الداخلية، وتعيين ناصر الداود نائبا لوزير الحرس الوطني بمرتبة وزير، وتعيين فهد العسكر نائبا لرئيس الديوان الملكي بمرتبة وزير.

كما صُدر أمر ملكي بتعيين تميم السالم نائبا للسكرتير الخاص للملك بمرتبة وزير، وإعفاء محمد التميمي محافظ هيئة الاتصالات والفضاء من منصبه، وتعيين محمد التميمي محافظا للهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ بمرتبة وزير، وتعيين إيناس العيسى نائبا لوزير التعليم بالمرتبة الممتازة.

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