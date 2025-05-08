نقلة نوعية في إدارة الأزمات، مدبولي يتابع تنفيذ منظومة الطوارئ والسلامة العامة بالغربية

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام محافظة الغربية.



ويأتي ذلك في إطار متابعة تنفيذ خطة الدولة لإنشاء وتفعيل مراكز التحكم والسيطرة ضمن الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة، والتي تمثل أحد أهم مشروعات البنية التحتية التكنولوجية الداعمة لقدرات الدولة في التعامل مع الأزمات والكوارث والطوارئ.

وخلال تفقده للمركز، أكد رئيس الوزراء أن الدولة تولي أولوية قصوى لاستكمال منظومة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، التي تُعد نقلة نوعية في آليات الحوكمة وإدارة الدولة للأزمات، مشيرًا إلى أن إنشاء مراكز سيطرة إقليمية ومحلية في مختلف المحافظات يعكس التزام الحكومة برفع كفاءة إدارة الطوارئ في إطار رؤية متكاملة لتعزيز الأمن والسلامة العامة.

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