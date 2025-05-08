المعاينة تكشف سبب حريق مطعم أسماك شهير بشارع فيصل

يجري خبراء المعمل الجنائي، اليوم الخميس، معاينة موقع حريق اندلع في مطعم أسماك شهير بشارع فيصل غرب الجيزة، للوقوف على أسباب الحادث وملابساته.

وكانت غرفة عمليات الحماية المدنية قد تلقت بلاغا بتصاعد أدخنة كثيفة من أول شارع فيصل، وعلى الفور وجه مدير الإدارة سيارات الإطفاء إلى الموقع، بالتنسيق مع قطاع غرب.

وتبين من الفحص نشوب الحريق في مدخنة مطعم "الحوراني" للأسماك، الملاصق لمسجد شهير بالمنطقة، وامتدت ألسنة اللهب إلى لافتة المحل نتيجة حدوث ماس كهربائي، دون وقوع أي إصابات.

جهود قوات الدفاع المدني أسفرت عن السيطرة الكاملة على الحريق، ومنع امتداده إلى المحال المجاورة، وسط متابعة ميدانية من مسؤولي الحي.

وأجريت عمليات التبريد، بينما يواصل فريق المعمل الجنائي فحص موقع الحريق لتحديد نقطة البداية وأسباب الاشتعال بدقة.

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