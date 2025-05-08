لا يوجد بابا للفاتيكان، لحظة خروج الدخان الأسود من الكنيسة لليوم الثاني (فيديو)

بابا الفاتيكان الجديد، تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي لحظة خروج الدخان الأسود من مدخنة الفاتيكان لليوم الثاني على التوالي، حيث رصدت كاميرات الفاتيكان الدخان الأسود المتصاعد، في الجولة الثانية لانتخاب بابا الفاتيكان الجديد، بعد أن أخفق الكرادلة، أمس الأربعاء، في اختيار البابا الجديد، خلفًا للبابا فرنسيس الذي توفي منذ نحو أسبوعين.

الدخان الأسود يتصاعد ولا يوجد بابا حتى الآن

وعلق موقع "الفاتيكان ميديا"، المعني بشأن الفاتيكان، على خروج الدخان الأسود من الفاتيكان قائلين: "لا يوجد بابا جديد حتى الآن، دخان أسود يعني حاول مرة أخرى بعد الظهر، حيث تصاعد الدخان الأسود من مدخنة كنيسة سيستين مرة أخرى بعد التصويت اليوم، وهو ما يعني عمليًّا: لا يوجد بابا حتى الآن".

الفاتيكان يؤكد لا بابا جديد حتى الآن، فيتو



جدير بالذكر أن الدخان الأسود تصاعد من مدخنة كنيسة سيستين، أمس الأربعاء، في الجولة الأولى التي عقدها الكرادلة لاختيار البابا الجديد خلفًا للبابا فرنسيس الراحل، حيث تصاعد الدخان الأسود بعد نهاية الجولة الأولى من الانتخابات، ما يعني أنهم لم يختاروا البابا الجديد.

133 كاردينال يختارون البابا الجديد

وتؤكد القوانين الخاصة بالفاتيكان في عملية اختيار البابا الجديد، أنه يفترض أن يحصل البابا الجديد على ثلثي الأصوات من الكرادلة المجتمعين لاختيار البابا الجديد، وعددهم 133، لكن ظهور الدخان الأسود يعني أنهم لم يتوصلوا لاتفاق بشأن البابا الجديد.

🚨🇻🇦 BREAKING: NO NEW POPE YET — BLACK SMOKE = TRY AGAIN THIS AFTERNOON



Black smoke puffed out of the Sistine Chapel chimney again after today’s vote, which basically means: no pope yet.



Source: Vatican Media, CNN https://t.co/eZn6WmZ7oY pic.twitter.com/F0mb56wYEM — Mario Nawfal (@MarioNawfal) May 8, 2025



وما حدث بالأمس، الأربعاء، حدث اليوم "الخميس"، حيث انتهى اجتماع الكرادلة فى الفاتيكان بدون انتخاب بابا جديد خلفا للبابا الراحل فرانسيس، وتصاعد الدخان الأسود فى كطقس معتاد حال فشل اختيار البابا الجديد، لكن إذا ظهر الدخان الأبيض فذلك يعني أنه تم اختيار البابا الجديد للفاتيكان.

وتؤكد قوانين الفاتيكان ضرورة اجتماع 133 كاردينالا، لا يقل متوسط أعمارهم عن 70 عامًا، في مجمع مغلق في كنيسة سيستين، والبدء في اقتراع سري لاختيار البابا الجديد، حيث تراجع التمثيل الأوروبي بين المرشحين لاسم البابا الجديد، مقارنة بالفترة السابقة.

انتخاب البابا رقم 267 في تاريخ الكنيسة الكاثوليكية

وأعلن الفاتيكان أن الكرادلة المشاركين في المجمع دون سن الثمانين، وهو الشرط الذي يمنح الكاردينال حق التصويت، بينما تم استبعاد 117 كاردينالا من المشاركة في عملية انتخاب البابا الجديد بسبب تخطيهم لهذا السن.

يذكر أن الكونكلاف، أو مجمع الكرادلة، بدأ أمس لانتخاب البابا رقم 267 في تاريخ الكنيسة الكاثوليكية بالفاتيكان، حيث جرت أول عملية تصويت، التي تُعرف بـ "الفُوماتا".

الكرادلة يختارون البابا الجديد، فيتو



وبدأت الطقوس الانتخابية الرسمية لخلافة البابا الراحل فرانسيس، من خلال "قداس من أجل انتخاب البابا"، ابتداء من الساعة العاشرة صباحا، في كاتدرائية القديس بطرس، بمشاركة جميع الكرادلة الناخبين، وبعد القداس، يأخذ الكرادلة استراحة للغداء، يليها بعض اللقاءات غير الرسمية والحوارات الجانبية الأخيرة.

ويتجمع الكرادلة الناخبون بالتجمع في كنيسة بولين داخل القصر الرسولي، حيث ينطلقون في موكب يتلون فيه "طلبات القديسين" باتجاه كنيسة سيستينا، مرتدين باللباس الطقسي الأحمر (بالنسبة للكرادلة من الطقس اللاتيني)، أو أزيائهم الكنسية الخاصة (بالنسبة لكرادلة الكنائس الشرقية).

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