الصحة: المرور على 145 منشأة طبية خاصة للتأكد من استيفاء الاشتراطات الصحية

أعلنت وزارة الصحة والسكان، القيام بحملة مرور ميداني موسعة على المنشآت الطبية الخاصة بمحافظة القاهرة، تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، بتشديد الرقابة على المنشآت الطبية للتأكد من استيفاء اشتراطات التراخيص، حرصا على صحة وسلامة المرضى.

المرور على 145 منشأة طبية خاصة

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه قامت لجنة من إدارة العلاج الحر بمحافظة القاهرة، بالمرور على 145 منشأة طبية خاصة، شملت 23 مستشفى و12 مركزا طبيا و14 عيادة تخصصية.

وأضاف “عبد الغفار”، أن الحملة تضمنت أيضًا المرور على مركزين للأشعة، و62 عيادة خاصة، و5 مراكز علاج طبيعي، و7 محال بصريات، و14 معمل تحاليل، بالإضافة إلى معمل اسنان و3 مراكز أسنان، ومركزين للغسيل الكلوي.

مخالفة اشتراطات التراخيص

ومن جانبه، لفت الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، إلى غلق منشأتين للإدارة بدون ترخيص، وتوجيه 55 إنذارا لتلافي المخالفات، والتي تنوعت ما بين «مخالفة اشتراطات التراخيص، وعدم اتباع سياسات مكافحة العدوى»، مشيرًا إلى تحرير 23 محضر إثبات حالة تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكد «ذكي» حرص الوزارة على إحكام الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة، للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية، وحصول المنشأة والعاملين بها على التراخيص اللازمة، وتطبيق معايير مكافحة العدوى، ومراجعة صلاحية الأدوية، مؤكدا اتخاذ كل الإجراءات القانونية تجاه المخالفات التي يتم رصدها خلال المرور.

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