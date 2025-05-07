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أخبار مصر

وزير الصحة يبحث ضمان استدامة الموارد المالية لصندوق مواجهة الطوارئ الطبية

د.خالد عبدالغفار،
د.خالد عبدالغفار، فيتو
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عقد الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، اجتماعًا، لمناقشة الموارد المالية لصندوق مواجهة الطوارئ الطبية والأمراض الوراثية والنادرة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن نائب رئيس مجلس الوزراء أكد أهمية استدامة مصادر تمويل صندوق مواجهة الطوارئ الطبية والأمراض الوراثية والنادرة، لتمكينه من القيام بدوره الهام في دعم وتمويل الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين وتكلفة استدامتها في حالات الكوارث والطوارئ الطبية والأزمات والأوبئة. 

وأضاف أن الدكتور خالد عبدالغفار وجه بإجراء دراسة اكتوارية على مقترحات تعديل بعض أحكام القانون، ومعرفة تأثير تلك التعديلات على الاستدامة المالية للصندوق في ضوء التزاماته الحالية والمستقبلية، كما وجه باستمرار العمل بالقانون وإلزام الجهات بتحصيل الموارد مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لحين الانتهاء من تلك الدراسة واتخاذ القرارات في هذا الشأن.

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وحضر الاجتماع، الدكتور هشام ستيت رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد، والدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور إبراهيم عبد العاطي المدير التنفيذي لصندوق مواجهة الطوارئ، ومنال هنداوي مساعد الوزير للشئون المالية، والمستشار محمد المنشاوي المستشار القانوني لوزير الصحة، والدكتور بيتر وجيه رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتور محمد عبدالمقصود معاون الوزير للشئون المالية والإدارية، وممثلي وزارة المالية شريف الكيلاني نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، وأحمد أموي روبين رئيس مصلحة الجمارك المصرية، وأحمد رفعت العسقلاني رئيس الإدارة المركزية لجمارك الواردات والصادرات الجوية  بمصلحة الجمارك، وممثلي وزارة الاستثمار اللواء عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات، المستشار آسر منير مساعد وزير الاستثمار للشئون التشريعية والقانونية، وأ.عابد مهران معاون وزير الاستثمار. 

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الأمراض الوراثية والنادرة الهيئة المصرية للشراء الموحد الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان المستشار القانوني هيئة المصرية للشراء الموحد هيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وزارة الصحة والسكان وزارة الصحة

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