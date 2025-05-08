مسابقة جديدة لمعلمي الحصة لشغل وظائف معلم مساعد.. التقديم يونيو المقبل.. وهذه ضوابط إعلان نتيجة المسابقات.. وتوفير موارد بشرية تتسم بالكفاءة والإيجابية بالمدارس أبرز المعايير

وظائف المعلمين، يبحث عدد كبير من المعلمين الراغبين في الالتحاق بوظائف التربية والتعليم، عبر محركات البحث المختلفة عن تفاصيل المسابقة الجديدة لمعلمي الحصة لشغل وظائف معلم مساعد بوزارة التربية والتعليم لسد عجز المعلمين في المدارس.

واستكمالا للخدمات التي تحرص بوابة فيتو على تقدميها لجميع متابعيها نوضح في السطور التالية التفاصيل الكاملة لمسابقة معلمي الحصة لشغل وظائف معلم مساعد .

ففي البداية قد اتفق محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والمهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، على إعلان مسابقة لمعلمي الحصة لشغل وظائف معلم مساعد خلال شهر يونيو المقبل، على أن تتضمن شروط تتناسب مع طبيعة الفئة المستهدفة، وسيتم إعلانها لاحقًا.

كما اتفقا أيضا على إعلان نتيجة مسابقة شغل 22 ألف وظيفة معلم مساعد مادة الرياضيات، نهاية الأسبوع المقبل، ولأول مرة يستحدث الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، آلية جديدة لإضافة المزيد من المرونة وتلبية احتياجات الوزارة من المعلمين، حيث سيقوم الجهاز بإتاحة نتيجة المسابقة على موقع بوابة الوظائف الحكومية، وفي حال اكتمال العدد المطلوب بالمحافظة من الناجحين أصحاب الدرجات الأعلي، مع وجود عدد ناجحين آخرين ولكن بمراتب تلي زملائهم، سيقوم الجهاز بإتاحة قائمة تضم المحافظات التي لم تستوف العدد المطلوب من الناجحين، ويمكن للناجحين في محافظات أخرى الذين لم يحالفهم التوفيق في محافظاتهم، بتسجيل رغبات بأولويات العمل بها، على ان يقضوا مدة التعاقد المقررة وفقًا للقانون بهذه المحافظات، ثم تقوم الوزارة بنقلهم عند التثبيت لمحافظاتهم الأصلية.

مسابقة لمعلمي الحصة

وفي بيان إعلامي مشترك للوزارة والجهاز، أكد الوزير محمد عبد اللطيف أن الوزارة تبذل جهودا مكثفة لرفع كفاءة الخدمات التعليمية المقدمة للطلاب خاصة فيما يتعلق بتوفير موارد بشرية تتسم بالكفاءة والإيجابية، موجهًا الشكر للجهاز على دعمه الكبير للوزارة في توفير احتياجاتها من الموارد البشرية الكفء عبر منظومة المسابقات المركزية المميزة.

كما أشاد محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بقرار المهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، باعتماد آلية جديدة بشأن نتيجة المسابقات التي ينفذها الجهاز لصالح الوزارة لشغل وظائف معلم مساعد مادة في مختلف التخصصات، معربًا عن سعادته بمرونة الجهاز والحلول الابتكارية لخدمة قضايا التعليم ومعاونة الوزارة في تلبية حاجة المنظومة التعليمية من المعلمين.

وأكد الوزير أن الآلية الجديدة تمنح الفرصة لمن نجح في الامتحان الإلكتروني ولكن حصل على مرتبة لم تؤهله إلى أن يكون ضمن العدد المطلوب بالمحافظة التي قدم عليها للمسابقة، للعمل في محافظة أخرى لم تستوفِ العدد المطلوب، وهي الآلية التي ستسهم في سرعة سد العجز في أعداد المعلمين بالمحافظات المختلفة، وتقليل الحاجة إلى عقد المزيد من المسابقات المتتالية للوصول إلى العدد المطلوب بكل محافظة.

واستكمالًا لهذه الآلية من جانب الوزارة، أعلن الوزير محمد عبداللطيف عددا من ضوابط عمل المتقدمين الذين سيعملون في غير محافظاتهم، والتي تشمل الالتزام بالعمل في المحافظة التي سجل المتقدم الرغبة بها خلال مدة التعاقد ولن يسمح بالنقل لمحافظته إلا بعد إنهاء مدة التعاقد وفقًا لقانون التعليم، وإتمام إجراءات التعيين، مؤكدًا أن هذا الإجراء يأتي في إطار الحرص على استقرار العملية التعليمية ومرحبًا بمن يريد الاستمرار في المحافظة التي قضى بها مدة التعاقد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.