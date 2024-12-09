يناير المقبل الإعلان عن وظائف جديدة بوزارة التربية والتعليم.. حقيقة إجراء مسابقتين لسد عجز المعلمين بالمدارس.. وهذه المؤهلات المطلوبة وشروط التقديم والأوراق

تفصلنا أيام قليلة عن بدء العام الجديد 2025، وهو موعد ينتظر فيه الشباب الخريجون والحاصلون على مؤهلات عليا ومتوسطة إعلان الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة الذى يكشف عن الوظائف داخل الجهات الحكومية.

وظائف الحكومة في يناير 2025

وينص قانون الخدمة المدنية الجديد رقم 81 لعام 2016 فى المادة 31 على إعلان الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة -عند الحاجة- عن شغل الوظائف الجديدة مركزيًا فى الأول من يناير، وفى الأول من يونيو من كل سنة، على أن يتم تجميع الاحتياجات الوظيفية قطاعيًا على مستوى كل وزارة والجهات التابعة لها، ومحليًا على مستوى كل محافظة ومديريات الخدمات التابعة لها، مع تحديد مسميات الوظائف وشروط شغلها وذلك كله قبل ميعاد الإعلان بخمسة عشر يومًا على الأقل.

ومن المتوقع أن تعلن وزارة التربية والتعليم عن العديد من فرص العمل ومن خلال السطور التالية نستعرض , تفاصيل الاعلان عن وظائف معلم مساعد بوزارة التربية والتعليم لعام 2025

وظائف معلم مساعد 2025

ومن المتوقع أن تعلن وزارة التربية والتعليم عن طريق عن حاجتها لشغل وظائف معلم مساعد بالوزارة لمن سبق لهم التدريس بالمدارس الحكومية، وذلك بعد أن وافق الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء على المقترح المقدم من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى لتعديل نص المادة (4) من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 428 لسنة 2013، وذلك بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للباب السابع من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 وتعديلاته.

وظائف وزارة التربية والتعليم في يناير 2025

وتستهدف هذه المسابقة التى من المقرر أن يتم الإعلان عنها فى يناير المقبل المدرسين بالحصة الذين سبق لهم التدريس بالحصة وليس لها علاقة بالمسابقات الأخرى التى تجريها الوزارة لسد العجز فى المعلمين وتستهدف 150 ألفًا على مدار 5 سنوات بدأت 2022، كما أن التقديم سيكون لمن عملوا بالحصة فى الإدارات التعليمية وترسل الإدارات التعليمية الأعداد المطلوبة وفق احتياجات كل إدارة لسد العجز إلى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.

كما أنه من المقرر أن يستكمل الإعلان عن المرحلة الرابعة لمسابقة الـ 30 ألف معلم خلال العام المقبل وتستهدف تلك المسابقة 150 ألفًا على مدار 5 سنوات بدأت 2022 ومن المتوقع أن تكون المؤهلات المطلوبة فى تلك المسابقة هى كليات الآداب والتربية النوعية وتجارة وخدمة اجتماعية وعدد من المؤهلات الأخرى والتخصصات.



إلى جانب ذلك، سيتم الإعلان عن مسابقة تكميلية فى يناير المقبل بوزارة التربية والتعليم لاستكمال العدد المطلوب من المراحل السابقة ومن المتوقع أن يكون العدد المطلوب أكثر من 25 ألف معلم مادة.



وظائف جديدة بالتربية والتعليم لعام 2025 , فيتو

شروط التعيين في الحكومة

ونظم قانون الخدمة المدنية رقم 81 لعام 2016 شروط التعيين في الوظائف الحكومية أمام كل من يريد الالتحاق بالوظائف الحكومية، حيث حدد القانون مجموعة من الشروط التي يجب توافرها للالتحاق بهذه الوظائف.

وشملت شروط التعيين في الوظائف الحكومية:

1ـ أن يتمتع المتقدم للوظيفة بالجنسية المصرية أو جنسية إحدى الدول العربية التي تعامل المصريين بالمثل في تولى الوظائف المدنيـة.

2ـ أن يحظى المتقدم للوظيفة بالسيرة الحميدة، وحسن السمعة.

3ـ ألا يكون المتقدم للوظيفة قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.

4ـ ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي، إلا إذا مر على صدوره 4 سنوات على الأقل.

5ـ أن تثبت لياقته الصحية لشغل الوظيفة بشهادة تصدر من المجلس الطبي المختص

6ـ أن يكون مطابقًا لشروط الالتحاق بالوظيفة

7ـ اجتياز الامتحان الخاص لشغل الوظيفة.

8ـ يجب ألا يقل سن المتقدم للوظيفة عن 18عامًا ميلاديـًا.

الأوراق المطلوبة للتعيين في الحكومة 2025

وشملت الأوراق المطلوبة للتعيين في الحكومة 2025 ما يلي:

1- بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر.

2- صحيفة الحالة الجنائية «فيش وتشبيه».

3_ إقرار يوقع عليه الشخص أمام مدير إدارة الموارد البشرية بالوحدة، ومصدقًا على التوقيع منه بعدم سبق فصله من الخدمة بقرار أو حكم تأديبى نهائى، خلال الأربع سنوات السابقة.

4- قرار المجلس الطبى المختص بثبوت اللياقة الصحية لشغل الوظيفة المرشح لها متضمنا اجتياز المرشح الكشف الطبى وتحليل المخدرات.

5- مستخرج رسمى من شهادة الميلاد.

6- أصل المؤهل الدراسي الحاصل عليه.

7- شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها.

8- شهادة تأدية الخدمة العامة أو الإعفاء منها بالنسبة للإناث.

9- إقرار الحالة الاجتماعية.

10- إقرار الذمة المالية.

11- أي مستندات أخرى تطلبها السلطة المختصة.

اختبارات يخضع لها المتقدمين لوظائف الحكومة 2025

ويخضع المتقدمون للوظائف الحكومية لعدة لعدد من الاختبارات الخاصة وستكون من خلال 5 محاور أولها الكفايات السلوكية وهي القدرات السلوكية عامة لكافة المتقدمين لوظائف في الجهاز الإداري للدولة.

والمحور الثاني الكفايات اللغوية وهي الاختبار في اللغة العربية واللغة الإنجليزية.

والمحور الثالث الكفايات المعرفية والتكنولوجية كل ما يتعلق بالدولة من المشروعات القومية.

والمحور الرابع الكفايات التربوية وتشمل التدريس الفعال الإدارة والإشراف وتم إعدادها من أساتذة وخبراء متخصصين.

والمحور الخامس الكفايات الشخصية وتشمل المواد التي يقوم بتدريسها وطرق ومناهج التدريس.

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