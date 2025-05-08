شوقي غريب يحضر حفل تنصيب السفير المصري الجديد بموريتانيا

حرص الكابتن شوقي غريب المدير الفني لفريق المريخ السوداني المشارك في الدوري الموريتاني على تلبية دعوة حضور حفل تنصيب السفير أحمد طايع، سفيرا جديدا لمصر بدولة موريتانيا.

وجاء تواجد شوقي غريب في حفل تنصيب السفير المصري بسبب وجوده في دولة موريتانيا لقيادة المريخ السوداني أحد اقطاب الكرة السودانية.



وأكد غريب في تصريحات سابقة أن الدوري الموريتاني شهد طفرة كبيرة وأنها لم تأتِ من فراغ خاصة مع الملاعب المميزة والبنية الرياضية الكبيرة واستقبال الفرق، علاوة على أن وصول بطلي السودان المريخ والهلال إلى مرحلة المجموعات ودور الأربعة دليل على قوة المنافسة.

وعن منتخب موريتانيا، شدد شوقي غريب أنه شاهد منتخب موريتانيا في بطولة أمم أفريقيا 2019 من الملعب وكان منتخب مشرف للكرة الموريتانية، مؤكدا أن الكرة الموريتانية شهدت تطورا كبيرا منذ آخر زيارة له لموريتانيا 2007 من بنية أساسية وملاعب وفنادق.

واختتت تصريحاته معربا عن سعادته بالتواجد في موريتانيا، وإحساسه بأنه متواجد وسط أهله وأنه لا يشعر بالغربة.

جدير بالذكر أن الكابتن شوقي غريب قاد فريق المريخ السوداني للفوز الثاني على التوالي في الدوري الموريتاني.

وحقق المريخ الفوز بثنائية نظيفة على إنتر نواكشوط ليرتفع رصيده للنقطة ٤٢ ويتجمد رصيد إنتر عند ٣٥، وهو الفوز الثاني للمريخ تحت قيادة غريب بعد أن فاز الأسبوع الماضي على الجمارك الموريتاني.



وحظي المريخ بتشجيع كبير من جماهيره بعد أن منح شوقي غريب الفرصة لعدد من الوجوه الشابة.

ويضم الجهاز الفني لفريق المريخ السوداني الكابتن شوقي غريب مديرا فنيا وتوفيق صقر ومحسن محمود مدربين وأسامة عبد الكريم لتدريب حراس المرمى والدكتور كمال عبد الواحد مساعد المدير الفني للتخطيط والتدريب والدكتور محمد صلاح للتأهيل وميشيل ماجد محلل الأداء.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.