الثلاثاء 06 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

ميشيل ماجد محللا للأداء في جهاز شوقي غريب بالمريخ السوداني

ميشيل ماجد
ميشيل ماجد

يضم الجهاز الفني لفريق المريخ السوداني بقيادة الكابتن شوقي غريب كتيبة عمل تمتلك الخبرات الكبيرة في عالم الساحرة المستديرة  من مدربين ومخطط أحمال ومحلل الأداء وجهاز طبي وتأهيل.

 

ويمثل تواجد محلل الأداء الشاب ميشيل ماجد إضافة كبيرة لجهاز المريخ السوداني تحت قيادة الكابتن شوقي غريب لتطوير أداء اللاعبين وتنفيذ طريقة اللعب.

وشهدت السنوات الماضية بزوغ دور محلل الأداء في الأجهزة الفنية للفرق خاصة أنه يقوم بإمداد المدير الفني بالتقارير والاحصائيات والمواقف الخاصة بأداء الفريق والفرق المنافسة في المسابقات مما يسهم في نقل المعلومة وتطوير أداء اللاعبين في النهاية.

 

ويعد ميشيل ماجد أحد الكوادر المميزة في مهمة تحليل الأداء لسابق خبرته وعمله مع فريق غزل المحلة وبروكسي قبل التواجد في المريخ السوداني فضلا عن عمله مع أحد القامات التدريبية في مصر وهو الكابتن شوقي غريب صاحب الانجازات العديدة مع الكرة المصرية.

 

جدير بالذكر أن الكابتن شوقي غريب قاد فريق المريخ السوداني للفوز الثاني على التوالي في الدوري الموريتاني.

وحقق المريخ الفوز بثنائية نظيفة على إنتر نواكشوط ليرتفع رصيده  للنقطة ٤٢ ويتجمد رصيد إنتر عند ٣٥، وهو الفوز الثاني للمريخ تحت قيادة غريب بعد أن فاز الأسبوع الماضي على الجمارك الموريتاني.


وحظي المريخ بتشجيع كبير من جماهيره بعد أن منح شوقي غريب الفرصة لعدد من الوجوه الشابة.

ويضم الجهاز الفني لفريق المريخ السوداني  الكابتن شوقي غريب مديرا فنيا وتوفيق صقر ومحسن محمود مدربين وأسامة عبد الكريم لتدريب حراس المرمى والدكتور كمال عبد الواحد مساعد المدير الفني للتخطيط والتدريب وميشيل ماجد محلل الأداء والدكتور محمد صلاح للتأهيل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المريخ السوداني شوقى غريب ميشيل ماجد المريخ فريق المريخ السوداني

مواد متعلقة

شوقي غريب يتصدر الصحف السودانية بعد نتائجه المميزة مع المريخ

شوقي غريب: الدوري الموريتاني قوي وسعيد بالفوز الثاني مع المريخ

الأكثر قراءة

خبير اقتصادي يكشف شرط عدم تحريك أسعار المواد البترولية مرة أخرى

تراجع مفاجئ لسعر جرام الذهب مساء اليوم الثلاثاء بالصاغة

شاب ينهي حياة زوجته بسكين في الأقصر بسبب خلافات أسرية

خلف الابتسامات الباردة، مشادة بين ترامب ورئيس وزراء كندا في البيت الأبيض (فيديو)

فضيحة في كمبوند راقٍ، لاعب سابق يهرب من النافذة بعد ضبطه متلبسًا مع سيدة

خليفة وائل جمعة، الأهلي يضم مدافعا جديدا من الدوري الممتاز

تحذيرات برلمانية من إخلاء وحدات الإيجار القديم، وتحفظات على مقترح زيادة الأجرة

القبض على تشكيل عصابى استولى على أموال سيدة من ذوى الاحتياجات الخاصة

خدمات

المزيد

سعر الأرز اليوم الثلاثاء 6 مايو 2025 في الأسواق

أماكن تسجيل وترخيص وتحصين الكلاب الأليفة في الجيزة

رسوم وإجراءات ترخيص الكلاب لعام 2025

سعر كيلو السكر في الأسواق اليوم الإثنين 5/5/2025

المزيد

انفوجراف

ماذا استهدفت إسرائيل داخل اليمن خلال عدوانها الأخير؟ (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجب على المسلمين غير العرب تعلم لغة الضاد؟ رد مفاجئ من علي جمعة (فيديو)

الصلاة خير من النوم، الإفتاء توضح حكم التثويب في غير أذان الفجر

تفسير رؤية الفل في المنام وعلاقتها بزوال الهموم والمشاكل

المزيد
الجريدة الرسمية