ميشيل ماجد محللا للأداء في جهاز شوقي غريب بالمريخ السوداني

يضم الجهاز الفني لفريق المريخ السوداني بقيادة الكابتن شوقي غريب كتيبة عمل تمتلك الخبرات الكبيرة في عالم الساحرة المستديرة من مدربين ومخطط أحمال ومحلل الأداء وجهاز طبي وتأهيل.

ويمثل تواجد محلل الأداء الشاب ميشيل ماجد إضافة كبيرة لجهاز المريخ السوداني تحت قيادة الكابتن شوقي غريب لتطوير أداء اللاعبين وتنفيذ طريقة اللعب.

وشهدت السنوات الماضية بزوغ دور محلل الأداء في الأجهزة الفنية للفرق خاصة أنه يقوم بإمداد المدير الفني بالتقارير والاحصائيات والمواقف الخاصة بأداء الفريق والفرق المنافسة في المسابقات مما يسهم في نقل المعلومة وتطوير أداء اللاعبين في النهاية.

ويعد ميشيل ماجد أحد الكوادر المميزة في مهمة تحليل الأداء لسابق خبرته وعمله مع فريق غزل المحلة وبروكسي قبل التواجد في المريخ السوداني فضلا عن عمله مع أحد القامات التدريبية في مصر وهو الكابتن شوقي غريب صاحب الانجازات العديدة مع الكرة المصرية.

جدير بالذكر أن الكابتن شوقي غريب قاد فريق المريخ السوداني للفوز الثاني على التوالي في الدوري الموريتاني.

وحقق المريخ الفوز بثنائية نظيفة على إنتر نواكشوط ليرتفع رصيده للنقطة ٤٢ ويتجمد رصيد إنتر عند ٣٥، وهو الفوز الثاني للمريخ تحت قيادة غريب بعد أن فاز الأسبوع الماضي على الجمارك الموريتاني.



وحظي المريخ بتشجيع كبير من جماهيره بعد أن منح شوقي غريب الفرصة لعدد من الوجوه الشابة.

ويضم الجهاز الفني لفريق المريخ السوداني الكابتن شوقي غريب مديرا فنيا وتوفيق صقر ومحسن محمود مدربين وأسامة عبد الكريم لتدريب حراس المرمى والدكتور كمال عبد الواحد مساعد المدير الفني للتخطيط والتدريب وميشيل ماجد محلل الأداء والدكتور محمد صلاح للتأهيل.

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