الجمعة 02 مايو 2025
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خارج الحدود

جوتيرش يدين الغارة الجوية للاحتلال على محيط القصر الرئاسي في دمشق

سوريا، فيتو
سوريا، فيتو

أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش  القصف الإسرائيلي قرب القصر الرئاسي في دمشق، وذلك حسبما أفادت تقارير إخبارية اليوم الجمعة.

وقبل وقت سابق أعلنت المملكة العربية السعودية، في بيان  ادانتها للغارة الجوية الإسرائيلية التي استهدفت محيط القصر الرئاسي في دمشق، وشددت على ضرورة وضع حد للانتهاكات الإسرائيلية السافرة للقانون الدولي في سوريا والمنطقة.

 

السعودية تعلق على الغارة الجوية الإسرائيلية على محيط القصر الرئاسي في دمشق

وقالت الخارجية السعودية في بيان صادر عنها اليوم الجمعة: "تدين المملكة بأشد العبارات الغارة الجوية الإسرائيلية مجددة رفضها القاطع للاعتداءات الإسرائيلية التي تستهدف سيادة الجمهورية العربية السورية الشقيقة وأمنها واستقرارها".

وشددت المملكة على ضرورة وضع حد للانتهاكات الإسرائيلية السافرة للقانون الدولي في سوريا والمنطقة، محذرة من أن استمرار هذه الانتهاكات والسياسات الإسرائيلية المتطرفة تفاقم من مخاطر العنف والتطرف وعدم الاستقرار الإقليمي.

ومن جانبها، ذكرت الرئاسة السورية في بيان اليوم الجمعة: "ندين بأشد العبارات القصف الذي تعرض له القصر الرئاسي على يد الاحتلال الإسرائيلي يوم أمس والذي يشكل تصعيدا خطيرا ضد مؤسسات الدولة وسيادتها ويستهدف الأمن الوطني ووحدة الشعب السوري".

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