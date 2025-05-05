فرغلي يُحيي أمسية طربية بمركز إبداع قبة الغوري

يستضيف مركز إبداع قبة الغوري بشارع الأزهر أمسية موسيقية للفنان محمد فرغلي، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء يوم الخميس الموافق 8 مايو، ويأتي ذلك في إطار حرص صندوق التنمية الثقافية على دعم الفنون التراثية والموسيقى الرفيعة.

وحدد قطاع التنمية الثقافية سعر التذكرة للفرد الواحد بحفل الفنان محمد فرغلي 90 جنيها.

ومن المنتظر أن يُقدّم خلال الحفل باقة من الأغنيات التي تستحضر روح الطرب العربي الأصيل، في أجواء تعبق بعبق التاريخ داخل واحدة من أهم البقاع التراثية بالقاهرة الفاطمية.

الفنان محمد فرغلي

يُعد الفنان محمد فرغلي من الأصوات المميزة في ساحة الغناء التراثي، حيث تجمع في أعماله بين أصالة المقامات الشرقية وروح الأداء المعاصر، معتمدًا على آلة العود التي تُشكّل جزءًا أصيلًا من هويته الفنية.

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