الخميس 08 مايو 2025
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محافظات

محامين الإسكندرية: نجاح الإضراب أمام محاكم الاستئناف

محكمة الإسكندرية،
محكمة الإسكندرية، فيتو

 التزمت نقابة المحامين بالإسكندرية بالإضراب الذي قررته النقابة العامة أمام محاكم الاستئناف احتجاجا على زيادة الرسوم القضائية التي أقرتها محاكم الاستئناف. 

قال محمد إبراهيم، القائم بأعمال نقيب المحامين بالإسكندرية إنه جرى إثبات الإضراب بمحاكم الاستئناف المختلفة في الإسكندرية مثل الجنايات والأسرة والعمال، وقام أعضاء النقابة بتقديم ذلك لمختلف محاكم الاستئناف في الدوائر المختلفة.

وأكد إبراهيم. نجاح الإضراب وتأجيل كافة القضايا التي جرى فيها إثبات إضراب المحامين بسبب فرض رسوم غير قانونية علي المحامين والمتقاضين. 

 

إضراب محاكم الاستئناف 

وكانت نقابة المحامين دعت لإضراب عام عن الحضور أمام جميع دوائر محاكم الاستئناف ومأمورياتها  على مستوى الجمهورية اليوم الخميس.

وجاءت قرارات نقابة المحامين كالتالي، الإضراب العام عن الحضور يوم الخميس الموافق 8 مايو 2025، أمام جميع الدوائر بمحاكم الاستئناف في جمهورية مصر العربية بالقاهرة وطنطا والإسكندرية والمنصورة والإسماعيلية وبني سويف وأسيوط وقنا) بجميع مقارها ومقار مأمورياتها التابعة لها، ولمدة يوم واحد كامل، كإجراء رمزي احتجاجي على ما تم فرضه من رسوم بالمخالفة للدستور والقانون.

 وتكلف جميع مجالس النقابات الفرعية بتشكيل فريق عمل من  الأساتذة المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض ومحاكم الاستئناف للحضور بموجب تفويض من النقابة الفرعية المعنية للحضور أمام جميع الدوائر، لإثبات الإضراب بمحاضر الجلسات، وإرفاق صورة من قرار مجلس النقابة العامة ومن إخطار النقابة العامة المسلم لرئاسة محكمة الاستئناف الواقعة بدائرته والمعنية بالإضراب.

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