عبد الحليم علام يتابع إضراب المحامين أمام محاكم الاستئناف اليوم

يتابع عبد الحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، سير الإضراب العام عن الحضور أمام دوائر محاكم الاستئناف ومأمورياتها على مستوى الجمهورية، وذلك من خلال غرفة العمليات المُشكّلة بنقابة المحامين.

إضراب المحامين أمام محاكم الاستئناف

وأعلنت النقابة العامة لمحامين مصر عن الإضراب العام عن الحضور أمام جميع محاكم الاستئناف على مستوى الجمهورية اليوم الخميس 8 مايو.

الإجراءات التنظيمية لإضراب المحامين

وأعلنت عن الإجراءات التنظيمية للإضراب العام للمحامين عن الحضور أمام جميع دوائر محاكم الاستئناف ومأمورياتها على مستوى الجمهورية غدًا الخميس، اعتراضًا على زيادة الرسوم القضائية الأخيرة. وجاءت القرارات كالآتى:

إضراب المحامين أمام محاكم الاستئناف

أولًا: الإضراب العام عن الحضور اليوم الخميس الموافق 8 مايو 2025 أمام جميع الدوائر بمحاكم الاستئناف في جمهورية مصر العربية بالقاهرة وطنطا والإسكندرية والمنصورة والإسماعيلية وبني سويف وأسيوط وقنا) بجميع مقارها ومقار مأمورياتها التابعة لها، ولمدة يوم واحد كامل، كإجراء رمزي احتجاجي على ما تم فرضه من رسوم بالمخالفة للدستور والقانون.

إثبات الإضراب بمحاكم الاستئناف

ثانيًا: تكلف جميع مجالس النقابات الفرعية بتشكيل فريق عمل من المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض ومحاكم الاستئناف للحضور بموجب تفويض من النقابة الفرعية المعنية للحضور أمام جميع الدوائر، لإثبات الإضراب بمحاضر الجلسات، وإرفاق صورة من قرار مجلس النقابة العامة ومن إخطار النقابة العامة المسلم لرئاسة محكمة الاستئناف الواقعة بدائرته والمعنية بالإضراب.

ثالثًا: يتم موافاة النقابة العامة بالكشوف المعدة للحضور وإثبات الإضراب والمتضمنة أسماء المحامين المفوضين، وصور من التفويضات المسلمة لهم، حتى يتسنى للنقابة العامة المراقبة التامة للتنفيذ الجازم والحازم لقرار الإضراب.

رابعًا: يتولى أعضاء مجالس النقابات الفرعية كل بدائرة اختصاصه إثبات الإضراب أمام دوائر الاستئناف بمقار محاكم الاستئناف والمأموريات التابعة لها، مع المتابعة التامة وحتى نهاية اليوم وبإشراف النقيب الفرعي.

خامسًا: يتم إبلاغ النقابة العامة في حينه وعلى الفور بأسماء المخالفين لقرار الإضراب، حتى يتسنى اتخاذ كافة إجراءات المساءلة التأديبية وتوقيع العقاب التأديبي اللازم.

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