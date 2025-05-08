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حوادث

إضراب المحامين أمام محاكم الاستئناف في أكتوبر رفضًا للرسوم القضائية (صور)

إضراب المحامين أمام
إضراب المحامين أمام محاكم الاستئناف في أكتوبر

امتثلت جموع المحامين بنقابة المحامين بالجيزة لقرار نقابة المحامين بالإضراب رفضا للزيادة الأخيرة للرسوم القضائية التي أقرتها محاكم الاستئناف. 

وامتثل المحامون بمحكمة استئناف أكتوبر ومحكمة جنايات الجيزة بالكيلو عشرة ونص، لقرار النقابة وتم إثبات قرار الإضراب بمحاضر الجلسات ونبهوا على جميع المحامين بعدم الحضور أمام الدوائر وتم تأجيل القضايا إداريا. 

وأعلن عبد الحليم علام، نقيب المحامين، مجموعة من الإجراءات التصعيدية رفضًا للزيادة الأخيرة للرسوم القضائية التي أقرتها محاكم الاستئناف.

 

مطالب المحامين بشأن الرسوم القضائية 

وقال علام: “ لم تسفر الإجراءات الرمزية التي تم اتخاذها حتى اللحظة عن شيء جديد، ولم تصغ أو تعِ آذان مصدري تلك القرارات لصوت المحامين رغم عدالة مطلبهم لذلك سيتم الإضراب العام عن الحضور أمام جميع محاكم الاستئناف على مستوى الجمهورية اليوم الخميس 8 مايو".

الإجراءات التنظيمية لإضراب المحامين 

وأعلنت نقابة المحامين عن الإجراءات التنظيمية للإضراب العام للمحامين عن الحضور أمام جميع دوائر محاكم الاستئناف ومأمورياتها على مستوى الجمهورية اليوم الخميس، اعتراضًا على زيادة الرسوم القضائية الأخيرة.   

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