مصير القضايا المرفوعة أمام محاكم الاستئناف بالتزامن مع إضراب المحامين

قال المستشار عبد الصادق البنا المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة: إن الإضراب الذي دعت إليه نقابة المحامين اليوم رفضًا للزيادة الأخيرة للرسوم القضائية التي أقرتها محاكم الاستئناف، ملزم لجميع المحامين المقيدين بالنقابة.

وأضاف البنا أن نقابة المحامين أخطرت محكمة الاستئناف بدخول المحامين في إضراب أمام دوائر محاكم الاستئناف بالجمهورية.

وعن مصير القضايا التي تنظرها محاكم الاستئناف اليوم الخميس قال المحامي عبد الصادق البنا: إن جميع القضايا سيتم تأجيلها إداريا كما أن المتهمين لن يحضروا الجلسات من محبسهم وبالنسبة للمحامي الذي سيخالف قرار نقابة المحامين ولن يلتزم بالإضراب فستتخذ النقابة إجراء ضده ويحال للتأديب.

وأعلن عبد الحليم علام، نقيب المحامين، مجموعة من الإجراءات التصعيدية رفضًا للزيادة الأخيرة للرسوم القضائية التي أقرتها محاكم الاستئناف.

مطالب المحامين بشأن الرسوم القضائية

وقال علام: “ لم تسفر الإجراءات الرمزية التي تم اتخاذها حتى اللحظة عن شيء جديد، ولم تصغ أو تعِ آذان مصدري تلك القرارات لصوت المحامين رغم عدالة مطلبهم لذلك سيتم الإضراب العام عن الحضور أمام جميع محاكم الاستئناف على مستوى الجمهورية اليوم الخميس 8 مايو".

الإجراءات التنظيمية لإضراب المحامين

وأعلنت نقابة المحامين عن الإجراءات التنظيمية للإضراب العام للمحامين عن الحضور أمام جميع دوائر محاكم الاستئناف ومأمورياتها على مستوى الجمهورية اليوم الخميس، اعتراضًا على زيادة الرسوم القضائية الأخيرة.

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