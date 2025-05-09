محمد مهران: المخطط الأمريكي لإدارة أجنبية في غزة عودة لنظام الانتداب الاستعماري

حذر الدكتور محمد محمود مهران، المتخصص في القانون الدولي وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، من خطورة المقترح الأمريكي بفرض إدارة أجنبية على قطاع غزة، معتبرًا أنه يمثل انتهاكًا صارخًا لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي، ويعيد إلى الأذهان نظام الانتداب الاستعماري بثوب جديد.

وأكد مهران لـ فيتو أن اقتراح الولايات المتحدة بتعيين حاكم أمريكي لإدارة غزة يتعارض مباشرة مع حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وهو أحد المبادئ الأساسية في القانون الدولي، التي لا يجوز الانتقاص منها بأي حال، كما ورد في المادة الأولى من ميثاق الأمم المتحدة والعديد من قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة.

خطة لتمرير الأجندة الإسرائيلية

وأضاف أن الإدارة الأمريكية تحاول تجاوز الإجماع الدولي الداعم لحل الدولتين، وتسعى لفرض واقع بديل لا يعترف بالحقوق الفلسطينية المشروعة، مما يقوّض أي فرصة لتحقيق سلام عادل وشامل في المنطقة.

وأشار إلى أن حديث واشنطن عن استمرار الإدارة الأمريكية لغزة حتى نزع سلاح المقاومة يكشف بوضوح عن نواياها، معتبرًا أن هذا المقترح ليس مشروعًا مدنيًا مؤقتًا بل هو غطاء لتطبيق الأجندة الإسرائيلية، يهدف إلى تفريغ القطاع من المقاومة وتحويله لكيان منزوع السيادة.

ردود الفعل الفلسطينية قانونية ومشروعة

وشدد مهران على أن الرفض الفلسطيني لهذا المقترح يتماشى مع مبادئ القانون الدولي، مشيرًا إلى أن الفلسطينيين يتمسكون بحقهم في السيادة الوطنية وتقرير من يدير شؤونهم، وهو حق مكفول بموجب ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.

موقف مصر ثابت

وفيما يتعلق بالموقف المصري، أوضح الدكتور مهران أن مصر ترفض أي محاولات لتفكيك القضية الفلسطينية، وتدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، بما في ذلك إقامة دولة مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وأشار إلى أن القاهرة تدرك جيدًا أن المخطط الأمريكي يتجاوز غزة ليضرب جوهر القضية الفلسطينية ويقوّض أسس اتفاقيات السلام.

الدعوة لتحرك دولي عاجل

ودعا الخبير في القانون الدولي المجتمع الدولي، وخاصة الدول العربية والأمم المتحدة ومجلس الأمن، إلى التحرك العاجل لإفشال هذا المخطط، مؤكدًا أن أي ترتيبات مستقبلية بشأن غزة يجب أن تنبع من إرادة الفلسطينيين أنفسهم، لا أن تُفرض عليهم من الخارج.

وأكد مهران في ختام حديثه أن القانون الدولي يوفر البديل المشروع والوحيد، وهو تمكين الشعب الفلسطيني من إدارة شؤونه ضمن دولة مستقلة وذات سيادة، مشددًا على أن "إعادة إنتاج الاحتلال بأشكال جديدة هو انتكاسة للقرن التاسع عشر ومبدأ الوصاية، وليس خطوة نحو السلام".

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