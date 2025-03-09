أمريكا تكسر تعنت نتنياهو وتفتح قناة اتصال مباشر مع حماس.. الاحتلال يرسل وفد تفاوض إلى الدوحة.. والمقاومة تصر على تطبيق مراحل اتفاق وقف اطلاق النار

شهدت الساعات القليلة الماضية تطورات اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، خاصة بعد الحديث عن مفاوضات بين أمريكا وحماس لإطلاق سراح أسرى دون وجود إسرائيل خاصة بعد حالة التعنت التي ظهر بها رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق غزة

وعلى الفور أعلن نتنياهو عن إرسال وفد تفاوض إلى الدوحة غدا الاثنين للدفع نحو استمرار اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، على حد زعمه.

ويأتي ذلك بالرغم من وجود تقارير تؤكد استعداد جيش الاحتلال الإسرائيلي لاستئناف العدوان على غزة.

وعلى الجانب الآخر أعلنت حركة حماس عن عزمها الدخول في مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

تطورات الأوضاع في غزة

وفي تطور جديد، أعلنت كل من إسرائيل وحركة حماس عن استعدادهما للانخراط في المرحلة الثانية من مفاوضات وقف إطلاق النار، بوساطة مصرية وقطرية.

يأتي ذلك في إطار الجهود المستمرة لتمديد الهدنة التي بدأت قبل 42 يومًا في يناير الماضي.

وفي هذا السياق أكد المتحدث باسم حركة حماس، عبد اللطيف القانوع، وجود "مؤشرات إيجابية" لبدء المرحلة الثانية من المفاوضات، مشيرًا إلى استعداد الحركة للانخراط في هذه المحادثات بما يلبي مطالب الشعب الفلسطيني، وداعيًا إلى تكثيف الجهود لرفع الحصار عن قطاع غزة وتقديم المساعدات اللازمة لسكانه.

من جانبه، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قبول الدعوة المقدمة من الوسطاء المدعومين من الولايات المتحدة، وإرسال وفد إلى الدوحة يوم الاثنين المقبل في محاولة لدفع المفاوضات قدمًا.

تتضمن المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار عدة بنود رئيسية، أبرزها:

تبادل الأسرى: إطلاق سراح 59 أسيرًا إسرائيليًا لا يزالون في قبضة حماس، مقابل إفراج إسرائيل عن عدد من الأسرى الفلسطينيين.

تشكيل لجنة إدارة مؤقتة: توافق حماس على تشكيل لجنة من شخصيات وطنية ومستقلة لإدارة قطاع غزة حتى إجراء الانتخابات.

رفع الحصار وتقديم المساعدات: تسهيل دخول المساعدات الإنسانية والوقود إلى القطاع، والسماح بمرور المرضى والمصابين لتلقي العلاج.

في سياق متصل، شهدت الأيام الماضية بعض التوترات الميدانية التي تهدد استقرار الهدنة. فقد نفذت إسرائيل غارة جوية على مدينة رفح جنوب قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد فلسطينيين اثنين..

وذكرت المصادر الطبية أن القتلى كانوا يحاولون جمع حطام طائرة مسيرة إسرائيلية سقطت في المنطقة. من جهتها، صرحت قوات الاحتلال الإسرائيلية بأنها استهدفت طائرة مسيرة عبرت من إسرائيل إلى جنوب غزة وعدة مشتبه بهم حاولوا جمعها، في ما بدا أنه محاولة تهريب فاشلة.

هذه الأحداث تسلط الضوء على هشاشة الوضع الحالي وأهمية التوصل إلى اتفاق دائم يضمن استقرار المنطقة.

في هذا السياق، أعلنت أربع دول أوروبية كبرى، هي ألمانيا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا، عن دعمها للخطة العربية لإعادة إعمار غزة، والتي تهدف إلى تحسين الأوضاع المعيشية لسكان القطاع وتجنب تهجيرهم.

من المتوقع أن تستمر المفاوضات في الأيام القادمة، وسط آمال بأن تسفر عن نتائج إيجابية تضع حدًا لمعاناة سكان غزة وتؤسس لمرحلة جديدة من الاستقرار والتنمية في المنطقة.

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