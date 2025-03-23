الأحد 23 مارس 2025
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خارج الحدود

نتنياهو يبحث مع وزير خارجية أمريكا استئناف العدوان على غزة

نتنياهو، فيتو
نتنياهو، فيتو

أعلن مكتب رئيس وزراء الاحتلال، اليوم، أن بنيامين نتنياهو بحث هاتفيا مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو استئناف العدوان علي قطاع غزة والجهود المبذولة لتحرير الرهائن.

 

استئناف العدوان على قطاع غزة 

وجاء في بيان مكتب نتنياهو: "أجرى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مؤخرا اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، وناقش الطرفان التطورات الأخيرة في المنطقة، بما في ذلك إطلاق سراح الرهائن واستئناف الأعمال القتالية في قطاع غزة".

وأشار المكتب إلى أن روبيو أعرب عن دعم الولايات المتحدة الكامل وغير المشروط لإسرائيل وسياساتها.

 

دعم الولايات المتحدة الكامل وغير المشروط لإسرائيل

واستأنفت إسرائيل فجر الثلاثاء الماضي عدوانها على قطاع غزة، منهية بذلك هدنة هشة استمرت لنحو شهرين، كانت بدأت في يناير الماضي بوساطة مصرية-قطرية-أمريكية، ونفذت سلسلة غارات جوية مكثفة وأحزمة نارية على عدة مناطق في القطاع.

ومنذ استئناف العمليات العسكرية في غزة فجر الثلاثاء وحتى أمس السبت، استشهد أكثر من 650 فلسطينيا وأصيب 1172 آخرون معظمهم من النساء والأطفال، وفق وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.

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