ريال مدريد على القمة، قائمة الأندية الأكثر وصولا لنهائي دوري أبطال أوروبا

دوري أبطال أوروبا، يخوض فريق باريس سان جيرمان الفرنسي مواجهة قوية أمام إنتر ميلان الإيطالي، في نهائي دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2024/2025.

الفرق الأكثر وصولا لنهائي دوري أبطال أوروبا

ويعد ريال مدريد الفريق الأكثر وصولا إلى نهائي دوري أبطال أوروبا عبر التاريخ برصيد 18 مرة وحقق اللقب 14 مرة سابقا.

وتشمل قائمة الأندية الأكثر وصولا لنهائي البطولة كل من:

ريال مدريد 18 مرة

ميلان 11 مرة

بايرن ميونيخ 11 مرة

ليفربول 10 مرات

برشلونة 8 مرات

يوفنتوس 9 مرات

بنفيكا 7 مرات

انتر ميلان 7 مرات

أياكس 6 مرات

مانشستر يونايتد 5 مرات

موعد نهائي دوري أبطال أوروبا

تقام مباراة باريس سان جيرمان وإنتر ميلان في نهائي دوري أبطال أوروبا في العاشرة من مساء يوم السبت الموافق 31 مايو الجاري، على ملعب «أليانز أرينا» معقل نادي بايرن ميونخ الألماني.

باريس يتأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا

وحسم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، تأهله لنهائي دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2024/2025، بعد تخطي عقبة آرسنال الإنجليزي ذهابًا وإيابًا في الدور قبل النهائي.

وحقق الفريق الباريسي فوزًا هامًّا على ضيفه الإنجليزي بنتيجة (2-1)، ليحجز مقعده في المباراة النهائية ويضرب موعدًا مع إنتر ميلان الإيطالي في ميونخ.

جاء الهدف الأول لباريس سان جيرمان، بعد ركلة حرة نفذها فيتينيا لترتد من الدفاع يقابلها رويز بتسديدة قوية سكنت شباك آرسنال.

وسجل فريق باريس سان جيرمان الهدف الثاني في شباك ضيفه آرسنال الإنجليزي في الدقيقة 72 من عمر المباراة من خلال تسديدة قوية للمغربي أشرف حكيمي، سكنت على يسار حارس مرمى الضيوف.

أما هدف آرسنال الوحيد في المباراة فجاء من خلال لاعبه ساكا من متابعة داخل منطقة جزاء الفريق الفرنسي.

وكان باريس سان جيرمان فاز على آرسنال بهدف دون مقابل، في مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب "الإمارات"، لتصبح النتيجة النهائية فوز باريس سان جيرمان بثلاثية مقابل هدف وحيد.

ويلتقي باريس سان جيرمان الفرنسي، مع إنتر ميلان في النهائي بميونخ، بعدما تغلب على برشلونة الإسباني.

ووصل باريس سان جيرمان إلى نهائي دوري أبطال أوروبا لأول مرة منذ عام 2020، عندما خسر أمام بايرن ميونخ بهدف دون رد.

ويلتقي في نهائي دوري أبطال أوروبا 2025 بمدينة ميونخ باريس سان جيرمان مع إنتر ميلان الذي تغلب على برشلونة في مواجهة مثيرة 4-3 في لقاء العودة بالدور نصف النهائي.

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