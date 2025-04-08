الثلاثاء 08 أبريل 2025
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سياسة

خبير بالشأن الإفريقى يكشف مخطط ميليشيا الدعم السريع لتهجير المواطنين بمخيمي الفاشر وزمزم

الدعم السريع،فيتو
الدعم السريع،فيتو

كشف الدكتور رمضان قرنى، الخبير بالشان الإفريقى عن وجود مخطط تآمري لإيقاف نجاحات الجيش السودانى في أقاليم الخرطوم والجزيرة وسنار، وللرغبة من  جانب قوات الدعم السريع في الاستمرار في المشهد السياسي السوداني، مع اقتراب الجيش من إقليمي كردفان ودارفور، حيث  شرعت قوات الدعم السريع في مخطط جديد يستهدف المدنيين السودانيين خاصة في مخيمات اللجوء بدارفور، من خلال القيام بتنفيذ مخطط تهجير المواطنين في مخيمي الفاشر وزمزم، بالتعاون مع بعض الحركات الموالية وتكثيف القصف والقتل في وسط المواطنين.
 

آليات الدعم السريع فى تنفيذ المخطط 

واكد فى تصريح لفيتو، أن قوات الدعم السريع تعتمد لتنفيذ هذا المخطط على العديد من الآليات أبرزها:


أولا: تأزيم الوضع الاقتصادي من خلال خروج كافة أسواق معسكر زمزم للنازحين جنوب الفاشر من الخدمة بسبب انعدام عدد كبير من السلع الغذائية وعدم قدرة المواطنين على شراء السلع المتوفرة.
 

ثانيا: تكثيف الدعاية من قبل الحركات الموالية للدعم السريع  (حركة تحرير السودان – جيش تحرير السودان) بالتعاون مع تحالف "تأسيس" الموالي لقوات الدعم السريع،بتوجيه نداء إلى سكان مدينة الفاشر، خاصة العائلات، والأطفال، وكبار السن، بمغادرة المدينة فورًا إلى مناطق أكثر أمانًا حفاظًا على أرواحهم. 
 

ثالثا: سعي الدعم السريع إلى استخدام المدنيين في الصراع كدروع بشرية، وهو الأمر الذي تكرر في الفاشر وسنار وأم درمان. بل واخنطاف العائلات والمطالبة بفدية لإطلاق سراحهم.
رابعا: إرهاب المواطنين من خلال تنفيذ قوات الدعم السريع حملات تفتيش لهواتف المدنيين وسط إجراءات أمنية مشددة.


وتابع بالنظر إلى أن مدينة الفاشر تمثل أهمية استراتيجية خاصة للدعم السريع للسيطرة على كافة إقليم دارفور، يرجح تكثيف عمليات الدعم السريع لإرهاب المواطنين لإفراغ الإقليم من سكانه، والاستمرار في عمليات التهجير القسري، مع عدم استبعاد سعي الدعم السريع لتغيير هوية التركيبة السكانية بالإقليم من خلال قبائل أفريقية موالية للدعم.


 

توقع تكثيف الجيش تنسيقاته مع المنظمات الأممية

 

وأضاف أنه يتوقع تكثيف الجيش تنسيقاته مع المنظمات الأممية، للمطالبة بالتدخل العاجل عبر طائرات الأمم المتحدة  وناقلاتها وتحت مظلتها الأممية، من أجل إنقاذ أرواح المدنيين في الفاشر والمناطق المجاورة.

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السودان الجيش السوداني ​عبد الفتاح البرهان الدعم السريع حميدتي

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