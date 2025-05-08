الخميس 08 مايو 2025
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أخبار مصر

"رادار الأسعار"، 5 إجراءات جديدة من التموين للسيطرة على الأسواق

الدكتور شريف فاروق
الدكتور شريف فاروق وزير التموين

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن تدشين منظومة إلكترونية متكاملة لمراقبة الأسعار ودعم حقوق المستهلك، وذلك ضمن جهود الدولة لتطوير أدواتها الرقمية في مجال الرقابة وحماية المواطنين، وفي خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية وضبط الأسواق.

وتهدف المنظومة الإلكترونية الجديدة إلى الكشف المبكر عن الأزمات الاقتصادية، وتمكين صناع القرار من اتخاذ إجراءات سريعة وفعالة، إلى جانب تحسين إدارة المخزون، وتعزيز دور المواطن في الرقابة المجتمعية، فضلًا عن دعم صناع السياسات بالمعلومات والبيانات الدقيقة.

وتتكون المنظومة من حزمة من الأنظمة والتطبيقات الذكية، أبرزها الآتي:

نظام متابعة المخزون الاستراتيجي، والذي يتيح تتبع إنتاج وتوزيع السلع الأساسية من لحظة تصنيعها وحتى وصولها للمستهلك النهائي، بما يشمل مستويات المخزون وسلاسل التوريد.

تطبيق "رادار الأسعار"، يُمكّن المواطنين من الإبلاغ الفوري عن نقص السلع أو زيادات غير مبررة في الأسعار، ما يعزز الرقابة المجتمعية.

تطبيق حماية المستهلك، الذي يوفر منصة مباشرة لاستقبال شكاوى المستهلكين والإبلاغ عن المخالفات، بالإضافة إلى نشر معلومات توعوية حول السلع المغشوشة ومجهولة المصدر.

"كارت المفتش"، وهو أداة رقمية لمفتشي التموين لتسجيل المخالفات المتعلقة بالمخازن ورصد التجاوزات المرتبطة بصرف الخبز المدعم.

اللوحة المعلوماتية الذكية، والتي تجمع كافة البيانات المتعلقة بالمخازن، المفتشين، والمخالفات، مما يعزز من كفاءة الرقابة الحكومية.

نماذج التنبؤ بالأسعار، وتعتمد على تحليل البيانات للتنبؤ بحركة أسعار السلع الاستراتيجية، ما يسمح باتخاذ إجراءات استباقية لضمان استقرار السوق.

وأكدت وزارة التموين أن هذه المنظومة تمثل نقلة نوعية في مجال الرقابة على الأسواق، وتعكس التزام الدولة بحماية المواطن وضمان عدالة توزيع السلع والخدمات.

وكان الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية قد أكد على أهمية إتاحة السلع بأسعار مناسبة كأداة أساسية للرقابة على الأسواق، مشيرًا إلى أن "الأسعار المرتفعة ستنخفض عندما تتوفر السلع بأسعار معقولة، مما يُجبر المتلاعبين على الالتزام بالقيم المحددة."

وفي تصريحات اعلامية له، أعلن الوزير عن بدء تطبيق "رادار الأسعار" رسميًا، وهو تطبيق إلكتروني يمكّن المواطنين من الإبلاغ عن السلع التي ترتفع أسعارها عبر تصويرها وتحديد مواقعها، ويتم تحليل البيانات بواسطة الوزارة، التي ترد بتوجيه المواطنين إلى الأماكن التي توفر أفضل الأسعار.

وأشار الوزير إلى أن نحو 4 آلاف مواطن شاركوا في النسخة الأولية للتطبيق، داعيا إلى زيادة استخدامه، مؤكدًا أن الرقابة التموينية ستستمر من خلال الحملات الميدانية والإلزام بوضع الأسعار على المنتجات.

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