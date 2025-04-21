فعاليات اليوم العالمي للتراث بمتاحف قطاع الفنون التشكيلية

نظم قطاع الفنون التشكيلية عددًا من الفعاليات والأنشطة بمختلف المتاحف التابعة، في إطار احتفاء القطاع باليوم العالمي للتراث والذي حدده المجلس الدولي للمعالم والمواقع الأثرية ICOMOS يوم 18 أبريل من كل عام، بهدف مضاعفة الجهود لحماية التراث العالمي المادي وغير المادي.

أبرز تلك الفعاليات جاءت كالتالي:

في متحف النصر للفن الحديث ببورسعيد نظمت ورشة فنية لرسم فنار بورسعيد ومجموعة ورش حكى بعنوان (فنار بورسعيد وتراث إقليم قنال السويس) تحت إشراف سهام عبد الفتاح.

ويعد فنار بورسعيد القديم أو منارة بورسعيد أول مبنى خرساني في العالم، ويبلغ من العمر 155 عاما، وقف شامخا شاهدا على التاريخ، يرشد السفن والبواخر حتى توقف عن العمل في عام 1997م.

كما أقام متحف ومركز راتب صديق عدة فعاليات فنية استهدفت جميع الفئات العمرية وتضمنت زيارات متحفية وورشة فنية لرسم مناظر من التراث الشعبي في حي المنيب ذو الكثافة السكانية العالية وورشة حكي عن أهمية المحافظة على العادات والتقاليد المصرية الأصيلة وتراث المصريين وكذلك مظاهر الاحتفال بأعياد شم النسيم وذلك تحت إشراف الفنانة نجلاء يحيى.

وفي متحف زكريا الخناني وعايدة عبد الكريم اُقيمت ورشة رسم وتلوين على الزجاج وتشكيل بأسلاك النحاس تحت اشراف الفنانة شرين يسري.

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