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ثقافة وفنون

الفنون التشكيلية ناعيا محفوظ صليب: ترك سيرة عطرة ستظل في قلوبنا

الدكتور محفوظ صليب،
الدكتور محفوظ صليب، فيتو

نعى قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور وليد قانوش الدكتور محفوظ صليب، الذي وافته المنية صباح اليوم الإثنين عن عمر يناهز الـ 82 عامًا.

ونشر القطاع نعي للدكتور محفوظ صليب من خلال صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” جاء فيه: “ببالغ الحزن ينعي الدكتور وليد قانوش رئيس القطاع الأستاذ والفنان القدير محفوظ صليب الذي رحل عن عالمنا اليوم، تاركا بيننا السيرة العطرة التي ستظل في قلوبنا تذكرنا بقيمة ومثل أعلى للمبدع ومربي الأجيال دمث الخلق الوفي لرسالته.”

وتابع: “خالص التعازي لأسرة الفنان الكبير وكل محبيه وتلامذته ولكل الحركة التشكيلية في فقدها المؤلم والمحزن.”

أبرز أعمال وجوائز الفنان محفوظ صليب 

الدكتور محفوظ صليب صاحب جداريات الموزاييك الشهيرة بمدخل الكنيسة المعلقة وجدرايات سور شجرة مريم بالمطرية والعديد من الأعمال الفنية على مستوى مصر في الأديرة التراثية المصرية، وأحد المجددين وأصحاب الرؤية المختلفة في الفن المصري والقبطي المعاصر.

وحصل على العديد من الجوائز المحلية والدولية منها: جائزة فضية فى المعرض الرابع للفن التطبيقى 1964 القاهرة، جائزة برونزية تصوير فى صالون القاهرة الحادي والأربعين، جمعية محبى الفنون الجميلة 1965 القاهرة، جائزة برونزية نحت فى المعرض الخامس للفن التطبيقى 1966 القاهرة، الجائزة الثالثة نحت في معرض الشباب المصري السوداني 1977 القاهرة، جائزة استحقاق نحت فى المعرض العام الحادي عشر 1981 القاهرة، الجائزة الأولى نحت في بينالي الإسكندرية الرابع عشر 1982.

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قطاع الفنون التشكيلية وليد قانوش محفوظ صليب الدكتور وليد قانوش الفنون التشكيلية جمعية محبى الفنون الجميلة
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