الخميس 08 مايو 2025
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اقتصاد

تراجع أسعار الذهب صباح اليوم الخميس وهذا العيار يسجل 4122 جنيها

الذهب، فيتو
الذهب، فيتو

سعر الذهب ، تراجع سعر جرام الذهب فى بداية تعاملات اليوم الخميس الموافق 8 مايو 2025 بنحو 50 جنيها، في السوق المحلية بالصاغة.

وتستعرض “فيتو” خلال السطور الآتية، أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم بالسوق المحلية. 

الذهب - فيتو 
الذهب - فيتو 

سعر الذهب عيار 24

وسجل سعر الذهب عيار 24 نحو 5497 جنيها.

سعر جرام  الذهب عيار 21

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 4810 جنيهات.

سعر جرام  الذهب عيار 18

سعر جرام الذهب عيار 18، سجل 4122 جنيها.

سعر الجنيه الذهب 

سعر الجنيه الذهب حوالى 38480 جنيها. 

 

التوترات الجيوسياسية تُبقي الذهب تحت المجهر

 الذهب عالميًّا ما زال يعيش على وقع التوترات الجيوسياسية المتصاعدة، بدءًا من أزمة روسيا وأوكرانيا مرورًا بانهيار وقف إطلاق النار في غزة، وانتهاءً بالتصريحات المفاجئة من الرئيس الأمريكي بشأن الرسوم الجمركية، التي دخلت حيز التنفيذ مؤخرًا، مما زاد من حالة التذبذب في الأسواق العالمية. 

اقرأ التالي: الذهب بكام في الصاغة 

 

الذهب - فيتو 
الذهب - فيتو 

 

4 عوامل رئيسية تتحكم في سعر الذهب بمصر

  • السعر العالمي للمعدن: ارتفاعه أو انخفاضه يرتبط بالدولار الأمريكي الذي يتأثر هو الآخر بمعدلات الفائدة الأمريكية والسياسات المالية العالمية.
  • سعر صرف الجنيه مقابل الدولار: أي تحرك في سعر الصرف ينعكس مباشرة على تكلفة استيراد الذهب.
  • العرض والطلب المحلي: مع اقتراب مواسم الزفاف والأعياد، يزداد الطلب، مما يرفع الأسعار.
  • القرارات الاقتصادية: مثل خفض الفائدة أو فرض ضرائب على المدخرات.

سعر أونصة الذهب العالمي

سجل سعر أونصة الذهب العالمي انخفاضا خلال الأسبوع الماضي بنسبة 0.4% مسجلا أدنى مستوى عند 3260 دولارا للأونصة وكان قد افتتح تداولات الأسبوع عند 3332 دولارا للأونصة وأغلق عند 3319 دولارا للأونصة، وخلال الأسبوع الماضي ارتفع الذهب إلى أعلى مستوى تاريخي عند 3500 دولار للأونصة قبل أن يبدأ في التراجع والتصحيح السلبي من هذا المستوى، بينما منذ بداية العام سجل الذهب ارتفاع بأكثر من 26% ليربح قرابة 700 دولار للأونصة بسبب الطلب المتزايد على الذهب كملاذ آمن.

اقرأ التالي: سعر جرام الذهب اليوم 

الذهب - فيتو 
الذهب، فيتو 

وقد ساعد تعافي الدولار الأمريكي على تراجع أداء الذهب في ظل العلاقة العكسية التي تربط بينهما، ولأن ارتفاع الدولار يجعل سعر الذهب مرتفعًا على المشترين أصحاب العملات الأخرى.

ويعكس التقرير انخفاض الطلب على الاستثمار في الذهب خلال الأسبوع الأخير وسط التهدئة الأخيرة في أزمة الرسوم الجمركية إلى جانب تعافي الدولار، بينما يبقى البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي متمسك بأسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية دون رغبة منه في خفض الفائدة وهو القرار الذي يدعم الذهب.

 

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