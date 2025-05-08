وزير الإسكان يتابع تنفيذ 2548 وحدة بمشروع "ديارنا" في سوهاج الجديدة

تابع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موقف تنفيذ 2548 وحدة بمشروع "ديارنا" السكني المطروح للحجز حاليًا بمدينة سوهاج الجديدة، موجهًا بالتخطيط والتنفيذ الجيد لمختلف الخدمات بالمشروع، لافتًا إلى أن المشروع يأتي في إطار جهود وزارة الإسكان المستمرة لتنمية محافظات الصعيد.

وأوضح المهندس شريف عبد البديع، رئيس جهاز مدينة سوهاج الجديدة، أن الوحدات بالمشروع بمساحات تتراوح ما بين (104 أمتار: 154 مترا مربعا)، لافتًا إلى أن المشروع يقع بقطعة الأرض رقم 3 بمنطقة 683 فدانا بالتوسعات الجنوبية بمدينة سوهاج الجديدة، والمشروع يقع بموقع متميز بالمدينة حيث إنه بجوار منطقة عمراني متكامل ( كمبوندات )، وكذلك منطقة 455 فدانا "منطقة قطع أراضي إسكان متميز"، وأمام محور خدمات منطقة 455 فدانا، والتي تشتمل على العديد من الأنشطة الاستثمارية ( تجارية – إدارية – صحية – تعليمية – ترفيهية )، بجانب سهولة الوصول لموقع العمارات من طريق المطار الرئيسي.

كما أن المشروع سيضم الخدمات الأساسية والترفيهية التي تلبي احتياجات السكان، ومنها: دور العبادة – حضانة - أسواق تجارية - مسطحات خضراء واسعة، وغير ذلك، كما يتمتع المشروع بمستوى عالٍ من الخصوصية والأمان من خلال إنشاء أسوار محيطة وبوابات رئيسية وكاميرات مراقبة متطورة، إضافة إلى أحدث أنظمة مكافحة الحريق.

بدء التقديم على وحدات سكنية بمشروع ديارنا للإسكان المتوسط 15 أبريل

تجدر الإشارة إلى أن وزارة الإسكان قد أعلنت عن بدء التقديم على وحدات سكنية بمشروع ديارنا للإسكان المتوسط من 15 أبريل 2025 وحتى 15 مايو 2025 الجاري، وذلك ضمن المرحلة الأولى من أكبر طرح سكني مخصص لمتوسطي الدخل خلال عام 2025، وشملت المدن المطروح بها الوحدات مدينة سوهاج الجديدة.

ولتحميل كراسة الشروط عبر بنك التعمير والإسكان عبر رابط التالي:

‏www.hdb-reservation.com

ويمثل مشروع ديارنا للإسكان المتوسط، إحدى المبادرات السكنية المميزة التي تقدم وحدات متكاملة التشطيب ومساحات متنوعة تناسب احتياجات الأسر متوسطة الدخل، ويتكون المشروع من عمارات سكنية بنموذجين رئيسيين: النموذج A والنموذج B، ويتميز كل منهما بتوزيع متوازن للوحدات، وتصميم معماري يوفر الخصوصية والراحة للسكان.

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