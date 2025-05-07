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تفاصيل لقاء وزير الإسكان بمجلس إدارة غرفة التطوير العقارى

لقاء وزير الإسكان
لقاء وزير الإسكان بمجلس إدارة غرفة التطوير العقارى

التقى المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مساء أمس، المهندس طارق شكري، رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، وأعضاء مجلس إدارة الغرفة، لبحث سبل التعاون لتعزيز دعم قطاع التطوير العقاري، ومواصلة مسيرة التنمية العمرانية، وذلك بحضور مسئولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأكد المهندس شريف الشربيني، أن الوزارة تمد أيديها وتقدم كل الدعم لجميع العاملين في قطاع التطوير العقاري، فهم شركاؤنا في مسيرة التنمية والنجاح، ونحن فريق عمل واحد، ونعمل على إتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية بمختلف الأنشطة، والتوسع فى مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، وندعم كل أنماط الاستثمار بشكل كامل لما تشكله من عوامل جذب بالمدن الجديدة، ونعمل على توفير كل مقومات النجاح لها.

 

مد فترة المدة الزمنية الخاصة بالمشروعات التي يتم تنفيذها للمطور

وقدم المطورون عددًا من المطالب، ومنها، استمرار العمل بالمحفزات التي تم توفيرها للقطاع العقاري خلال الفترة الماضية،  والمتمثلة في مد فترة المدة الزمنية الخاصة بالمشروعات التي يتم تنفيذها للمطور، بجانب التخفيضات المعمول بها بشأن أسعار الفائدة، فضلا عن التيسيير على المطورين بشأن الحصول على التراخيص اللازمة لتشغيل المحال.

وفي هذا الصدد، أعلن المهندس شريف الشربيني عن استمرار كافة التيسيرات التي تم توفيرها للمطورين العقاريين ومنها مد فترة تنفيذ المشروعات لمدة ٦ أشهر وقرار تخفيض سعر الفائدة، وغيرها من التيسيرات الممنوحة للمطورين.

من جانبهم، تقدم رئيس وأعضاء مجلس إدارة غرفة صناعة التطوير العقاري، بالشكر للمهندس شريف الشربيني، على جهوده في دعم القطاع العقاري وإتاحة الفرصة للمطورين لعرض مطالبهم ومشاكلهم، وسرعة الاستجابة لها.

وأشار المهندس شريف الشربيني إلى استعداد الوزارة لتعزيز التعاون مع كافة المطورين العقاريين بشأن الفرص الاستثمارية بمختلف أنواعها خلال الفترة المقبلة، منوها إلى أن هناك مرونة كبيرة يتم العمل بها والعديد من المحفزات والآليات الخاصة بدعم الاستثمار العقاري.

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اتحاد الصناعات المصرية الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية التطوير العقاري باتحاد الصناعات التطوير العقارى الشراكة مع القطاع الخاص

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