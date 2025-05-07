وزير الإسكان يبحث مع وزير الرياضة التعاون بشأن نادي "النادي" بالعاصمة الإدارية

استقبل المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، ومجلس أمناء نادي "النادي"بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لمتابعة أوجه التعاون المشترك بشأن مقر "النادي" لاستقبال الأعضاء والأنشطة الرياضية المختلفة.

كما استهل المهندس شريف الشربيني اللقاء بالترحيب بالدكتور أشرف صبحي مثمنا التعاون المستمر بين وزارة الإسكان ووزارة الشباب والرياضة في ملفات العمل المشتركة، في عدد من المدن الجديدة، مشيرًا إلى زيارته الأخيرة لنادي "النادي" وتفقد عدد من المنشآت الحيوية داخل النادي، حيث تم الاطلاع على مستوى التجهيزات الفنية والخدمات المتاحة بما يضمن تقديم تجربة رياضية متميزة للأعضاء.

وأضاف وزير الإسكان أنه يتم العمل على توفير كافة الاحتياجات للمواطنين بالمدن الجديدة ومن بينها النوادي الرياضية والاجتماعية، منوها إلى أن التعاون المشترك مع وزارة الشباب والرياضة فيما يخص نادي "النادي" يأتي للحفاظ على المنشآت والاستثمارات التى تم إنفاقها لتظل على نفس المستوى من تقديم الخدمات للأعضاء وسكان العاصمة الإدارية الجديدة، على أعلى مستوى.

ووجه المهندس شريف الشربيني مسئولي وزارة الإسكان وجهاز العاصمة الإدارية الجديدة باستمرار التنسيق مع وزارة الشباب والرياضة وتوفير كافة أوجه الدعم لتعظيم الاستفادة من المنشآت الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومن ضمنها نادي "النادي".

وأكد الدكتور أشرف صبحي، أن مشروع سلسلة "نادي النادي" يأتي في إطار رؤية الدولة لتعزيز البنية التحتية الرياضية وتوفير خدمات رياضية متميزة لجميع فئات المجتمع، مشيرًا إلى أن هذه الأندية تمثل نموذجًا متكاملًا للنادي العصري، من حيث التجهيزات والمرافق والخدمات التي تقدمها، بما يسهم في نشر الثقافة الرياضية ورفع معدلات ممارسة الرياضة بين المواطنين.

وأضاف وزير الشباب والرياضة: "نسعى من خلال سلسلة نادي النادي إلى توفير بيئة رياضية واجتماعية متكاملة، تسهم في دعم الشباب وصقل مواهبهم في مختلف الألعاب الرياضية، كما نعمل على ضمان جودة هذه الأندية بما يحقق تطلعات الأسرة المصرية، ويوفر متنفسًا حضاريًا وآمنًا يمارس فيه الأفراد أنشطتهم المختلفة".

وأشار الدكتور أشرف صبحي إلى أن وزارة الشباب والرياضة تعمل على التوسع في إنشاء فروع جديدة لسلسلة "نادي النادي"، ضمن خطة الدولة لتحقيق العدالة في توزيع الخدمات الرياضية، والوصول إلى جميع الفئات الجغرافية.

وعقب اللقاء ترأس المهندس شريف الشربيني اجتماع مجلس أمناء نادي "النادي" بالعاصمة الإدارية الجديدة، بصفته رئيسا لمجلس الأمناء، حيث تمت مناقشة الرؤية الاستراتيجية خلال الفترة المقبلة، والموقف الحالي الخاص بتشغيل النادي.

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