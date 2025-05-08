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ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا 2025 قبل نهائي إنتر ضد سان جيرمان

ترتيب هدافي دوري
ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا 2025

هداف دوري أبطال أوروبا 2025، يتقاسم رافينيا دياز لاعب برشلونة صدارة ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا مع سيرو جيراسي مهاجم بوروسيا دروتموند، برصيد 13 هدفا قبل نهائي البطولة بين الإنتر وباريس سان جيرمان.

موعد نهائي دوري أبطال أوروبا


وتقام مباراة باريس سان جيرمان وإنتر ميلان في نهائي دوري أبطال أوروبا في العاشرة من مساء يوم السبت الموافق 31 مايو الجاري، على ملعب «أليانز أرينا» معقل نادي بايرن ميونخ الألماني.

ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا 2025

1- رافينيا برشلونة 13 هدفا
1- سيرو جيراسي بوروسيا دورتموند 13 هدفا
2- روبرت ليفاندوفسكي برشلونة 11 هدفا
2- هاري كين بايرن ميونخ 11 هدفا
3- لاوتارو مارتينيز إنتر ميلان 9 أهداف
3- جوناثان دافيد ليل 9 أهداف
4- عثمان ديمبيلي باريس سان جيرمان 8 أهداف
4- فينيسيوس جونيور ريال مدريد 8 أهداف
4- إيرلينج هالاند مانشستر سيتي 8 أهداف
5- كيليان مبابي ريال مدريد 7 أهداف
5- جوليان ألفاريز أتلتيكو مدريد 7 أهداف
5- فانجيليس بافليديس بنفيكا 7 أهداف

وكان الثنائي كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان السابق وريال مدريد الحالي، وهاري كين مهاجم بايرن ميونخ، تقاسم جائزة هداف دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي.


وسجل كيليان مبابي وهاري كين، 8 أهداف، وجاء خلفهم الثلاثي، فينيسيوس جونيور جناح ريال مدريد وأنطوان جريزمان مهاجم أتلتيكو مدريد، فضلًا عن إيرلينج هالاند نجم مانشستر سيتي برصيد 6 أهداف لكل منهما.

 

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