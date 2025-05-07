رئيس برشلونة يكشف سبب خروج الفريق الكتالوني من دوري أبطال أوروبا

قال خوان لابورتا، رئيس برشلونة، إن فريقه لم يتأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، الذي سيلعب في ميونخ، بسبب أداء حكم إياب نصف النهائي أمام إنتر ميلان.



وخسر برشلونة بنتيجة 3-4 من مضيفه إنتر ميلان مساء أمس الثلاثاء بملعب "سان سيرو"، بعد التمديد لشوطين إضافيين، بعدما كان متقدما 3-2 في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي.

لابورتا يهاجم الحكام



وصرح لابورتا، اليوم الأربعاء، "كافحنا بالأمس للتأهل إلى ميونخ، لكن هذا لم يحدث، بسبب قرارات تحكيمية أضرت بنا".

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واستدرك: "لكن يجب أن يدفعنا هذا إلى التحلي بالمزيد من القوة العقلية اللازمة للفوز بالليجا".

وأشار لابورتا إلى أن الفريق الكتالوني يمر ب"لحظة صعبة".

وأضاف "كنا على وشك ملامسة بطاقة التأهل إلى النهائي.. لدينا فريق للحاضر والمستقبل.. أنا واثق من أن الأحلام ستصبح حقيقة إن واصلنا العمل، وسنتوج مجددا بدوري الأبطال".

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بالتعادل (3-3) على ملعب برشلونة.

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