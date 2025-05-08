التشكيل المتوقع لمباراة بودو جليمت ضد توتنهام في الدوري الأوروبي

الدوري الأوروبي، يحل توتنهام ضيفا مساء اليوم الخميس أمام فريق بودو جليمت في إياب الدور إياب الدور نصف النهائي من بطولة الدوري الأوروبي، على ملعب أسبميرا في النرويج.

وانتهت مباراة ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة الدوري الأوروبي بين توتنهام ضد بودو جليمت، بفوز توتنهام، بثلاثة أهداف مقابل هدف، على ملعب توتنهام.

ويلتقي الفائز من مواجهة توتنهام ضد بودو جليمت مع الفائز من لقاء مانشستر يونايتد ضد بلباو في الدور النهائي لبطولة الدوري الأوروبي.

التشكيل المتوقع لمباراة بودو جليمت ضد توتنهام



تشكيل توتنهام المتوقع أمام بودو جليمت



حراسة المرمى: جولييلمو فيكاريو.

خط الدفاع: ديستيني أودوجي – بيدرو بورو- كريسيان روميرو- ميكي فان دي فين.

خط الوسط: رودريجو بينتانكور- جيمس ماديسون- إيف بيسوما.

تشكيل بودو جليمت المتوقع أمام توتنهام



حراسة المرمى: نيكيتا خيكن.

خط الدفاع: فريدريك سيوفولد، جوستايين غوندرسن، فيلادز نيلسن، فريدريك.

خط الوسط: هوكون إفيان، باتريك بيرج، أولريك سالتنيس.

خط الهجوم: ديدريك بلومبرج، كاسبر هيج، ينس بيتر هاوجي.

موعد مباراة بودو جليمت وتوتنهام



ومن المقرر أن تنطلق مباراة بودو جليمت أمام توتنهام، اليوم الخميس ضمن منافسات بطولة الدوري الأوروبي، في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة بودو جليمت ضد توتنهام



وستذاع مباراة بودو جليمت ضد توتنهام اليوم الخميس في منافسات بطولة الدوري الأوروبي، على قناة “BEIN Sports HD 2”.

وعلى صعيد متصل قررت رابطة الدوري الإنجليزي تقديم موعد مباراة توتنهام أمام أستون فيلا يومين، لمنح الفريق وقتا إضافيا للتعافي قبل نهائي محتمل بالدوري الأوروبي أمام مانشستر يونايتد.

وأفادت صحيفة "ميرور" البريطانية أن مباراة توتنهام وأستون فيلا، التي كانت مقررة في ملعب فيلا بارك يوم الأحد 18 مايو الساعة 2:15 ظهرا، ستقام يوم الجمعة 16 مايو الساعة 7:30 مساء.

كذلك، تم تعديل موعد مباراة مانشستر يونايتد أمام تشيلسي على ملعب ستامفورد بريدج من الساعة 8:00 مساء إلى 8:15 مساء يوم الجمعة 16 مايو.

يأتي هذا القرار لتقليص الفارق في فترة الراحة بين توتنهام ومانشستر يونايتد، إذ كان من المقرر أن يحصل الأخير على 42 ساعة و15 دقيقة إضافية من الراحة في حال تأهلهما لنهائي الدوري الأوروبي.

ويعتمد ذلك على نجاح الفريقين في اجتياز مباراتي إياب نصف النهائي بالبطولة الأوروبية.

وفي ذهاب نصف نهائي الدوري الأوروبي حقق كل من توتنهام ومانشستر يونايتد انتصارات مقنعة في مباراتي الذهاب، ما يعزز فرص تأهلهما إلى النهائي، فقد فاز توتنهام 3-1 على بودو/جليمت النرويجي في ملعب توتنهام بلندن، فيما فاز مانشستر يونايتد 3-0 على أتلتيك بيلباو في ملعب سان ماميس ببلباو.

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