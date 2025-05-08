أحمد مظهر.. حكايات فارس السينما النبيل في ذكراه.. شارك بحرب فلسطين وانضم إلى "الضباط الأحرار".. تألق في الأدوار الرومانسية والتاريخية والكوميدية.. واعتذر عن "الكرنك" بسبب عبد الناصر

أحمد مظهر ، فارس السينما المصرية وفنان متعدد المواهب بين الفروسية والتمثيل والإخراج والتأليف، عضو جماعة الحرافيش مع نجيب محفوظ، عرف بالخلق الرفيع والالتزام وكانت أخلاقه أخلاق الفرسان، حصل على الكثير من الألقاب التي استحقها عن جدارة، منها "فارس السينما"، "البرنس"، وصفه الأديب نجيب محفوظ بالفارس النبيل، رحل في مثل هذا اليوم عام 2002.

ولد الفنان أحمد حافظ مظهر الشهير بـ أحمد مظهر عام 1917، عشق القراءة والموسيقى كما أحب الفروسية وركوب الخيل حتى إنه حصل على كأس الفروسية سلمه له الملك السابق فاروق، تخرج من الكلية الحربية سلاح المشاة دفعة جمال عبد الناصر عام 1948، ليشارك في حرب فلسطين، وانضم إلى تنظيم الضباط الأحرار، وكان له دور فى التمهيد لثورة يوليو.

أبو جهل كان البداية



اتجه أحمد مظهر الى الفن حيث رشحه المخرج زكى طليمات ليؤدي دورًا صغيرًا في مسرحية "الوطن" عام 1948، ثم عرض عليه صديقه وجاره المخرج إبراهيم عز الدين، وكان يحضر لفيلم "ظهور الإسلام" عام 1951 عن قصة طه حسين، التمثيل بالفيلم، ضمن فرقة المشاة التى رشحتها الشئون المعنوية للجيش للمشاركة فى الفيلم، حيث أسند له دور "أبو جهل"، وكنتيجة ايضا لزمالة أحمد مظهر للفنان يوسف السباعي الذى كان ضابطا بالجيش اختاره ليمثل دور البرنس علاء فى فيلم رد قلبى الذى كتب قصته، لكن رفضت القوات المسلحة التصريح له بالتمثيل، ونصحه عبد الناصر بالتفرغ للتمثيل وترك الخدمة العسكرية.

أحمد مظهر مع جمال عبد الناصر زميل الكلية الحربية



فى السينما قدم أحمد مظهر مشوارًا سينمائيًّا طويلا كانت نتيجته أكثر من مائة فيلم، وارتفع اجره من 100 جنيه فى “ظهور الإسلام” الى 2500 جنيه فى آخر افلامه "عتبة الستات" عام 1994، ومن أشهر أفلامه (الناصر صلاح الدين، الأيدي الناعمة، لوعة الحب، النظارة السوداء، غرام الأسياد، الشيماء، وا إسلاماه، دعاء الكروان، الزوجة العذراء، القاهرة 30، الأيدى الناعمة، ليلة الزفاف، أضواء المدينة)، وغيرها من الأفلام.

وللفنان أحمد مظهر تجربة إخراجية وحيدة بعنوان (نفوس حائرة) التي كتب له القصة والسيناريو والحوار كما قام بإنتاجه وبطولته وظهرت معه الفنانة ميرفت أمين لأول مرة في السينما.

أحمد مظهر مع فاتن حمامة فى دعاء الكروان



ضمت أفلام أحمد مظهر مجموعة من الأفلام الكوميدية منها “العتبة الخضراء” وكذلك فيلم “لصوص لكن ظرفاء “، الذي علق على اشتراكه بالتمثيل فيه قائلا: ”رفضت الفيلم أربع مرات لأن الدور يخالف شخصيتى التي اعتادها الجمهور عنى وهى الجدية والالتزام بعيدا عن التهريج والابتذال، إلا أن المخرج ضحك علي وأقنعنى بقراءة القصة أولا فأعجبنى الدور ووافقت، والحمد لله لم أندم على تجسيد الدور الكوميدي في الفيلم”.

حرفوش أساسى فى شلة الحرافيش

ارتبط الفنان أحمد مظهر بصداقة مع الأديب نجيب محفوظ، حتى أنه زامله فى عضوية شلة الحرافيش التى تكونت من مجموعة من الأدباء والفنانين والمخرجين، وفي مقال كتبه الأديب العالمي نجيب محفوظ عن مظهر بعد رحيله في جريدة الأهرام عام 2002 يتحدث فيه عن ذكرياته معه قال: “أحمد مظهر من الفنانين الذين عرفتهم واقتربت منهم والتقيت بهم كثيرًا باعتباره من رفقاء شلة الحرافيش وهو صاحب تسمية الشلة بالحرافيش أي الصعاليك، ومن مؤسسى الشلة أعجبه اللفظ فأطلقه على شلتنا لأنه يعبر عنها،وعن تعاملى معه فإنه من أكثر الفنانين الذين التقيتهم أدبا وخلقا وانضباطا وثقافة وحبا للوطن فهو بحق الفارس النبيل”.



كان لـ أحمد مظهر موقفا يدل على إخلاصه ونبل أخلاقه حين عرض عليه دور خالد صفوان فى فيلم “الكرنك“ وكان في أوج نجوميته، إلا أنه رفض رفضا تاما، وقال ”كيف أخون رفيق دفعتي وصديقي جمال عبد الناصر زعيم الضباط الأحرار واعتذر عن الدور الذي قبله كمال الشناوي”.

أربعون جائزة ووسام رفيع



حصل الفنان أحمد مظهر على أكثر من 40 جائزة محلية ودولية على أدواره السينمائية أهمها وسام العلوم والفنون من الرئيس جمال عبد الناصر عام 1969، وجائزة الدولة الأولى في التمثيل عن فيلم "الليلة الأخيرة" إخراج كمال الشيخ والجائزة الأولى للتمثيل عن فيلم الزوجة العذراء عام 1961 مع سعاد حسنى والجائزة الكبرى عن فيلم دعاء الكروان، ثم وسام آخر رفيع عام 1981 أهداه إليه الرئيس السادات.

أحمد مظهر مع سعاد حسنى فى أحد الافلام



زواج مرتين و4 أبناء

تزوج أحمد مظهر مرتين؛ الأولى من ابنة محمد صلاح الدين باشا وزير الخارجية في حكومة الوفد، لكن توفاها الله ولم ينجب منها أولادا، والثانية “هدايت” وكان يحبها كثيرا وأنجب منها أبناءه؛ شهاب وإيمان وريهام ونيفين، وكانت أولى صدماته في الحياة حين استخدم ابنه مسدسه الميري على سبيل اللعب وقتل به أحد أصدقاء والده، وكان هذا الحادث سببا في طلاق زوجته.

خلاف مع سعاد حسنى

على الرغم من نجاحهما في أكثر من عمل وارتباطهما بعلاقة صداقة قوية، إلا أن الفنانة سعاد حسنى كانت سببا في اعتزال أحمد مظهر عالم الفن، بعدما أصرت على أن يسبق اسمها اسمه على أفيش أحد أفلامهما معًا، حيث أدرك أن أسهمه في بورصة النجوم بدأت في الهبوط، فقرر البحث عن مهنة أخرى بعد أن اتجه إلى الدراما فى أكثر من عشرين مسلسل أشهرها “ليالى الحلمية” و"ضمير أبلة حكمت"، ولأنه كان يحب الميكانيكا أنشأ ورشة تصليح سيارات وأيضا كان يقوم على رعاية مزرعة كبيرة يمتلكها تضم أندر أنواع النباتات والأشجار.

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