في عيد ميلاد ميرفت أمين، اكتشفها أحمد مظهر و"أبي فوق الشجرة" انطلاقتها نحو الشهرة..وحكاية فيلم أثر على مسيرتها

صاحبة وجه ملائكي يخطف الأنظار بمجرد رؤيته، القطة، الدلوعة التي كانت فتاة أحلام أجيال وأجيال.. إنها الجميلة ميرفت أمين التي تحتفل اليوم 24 نوفمبر، بعيد ميلادها.

وميرفت أمين هي واحدة من أبرز وأهم نجمات السينما والتلفزيون في مصر والعالم العربي، حيث قدمت عبر مسيرتها الفنية الطويلة أعمالًا مميزة جعلت منها واحدة من أيقونات الفن المصري والعربي، ولا يزال عطائها مستمرًّا حتى يومنا هذا، ولا تزال هي محتفظة بمكانتها الرفيعة في قلوب محبيها.

ولدت ميرفت أمين في المنيا لأب مصري وأم اسكتلندية، ولقد منحها هذا المزيج جمالًا فريدًا وروحًا مصرية جعلها تدخل قلوب الجمهور بدون استئذان، ولقد نشأت ميرفت في منزل مصري أصيل وتشربت عادات مصر وتقاليدها، ولم تكن تتوقع في يوم من الأيام أن تصبح نجمة شهيرة، فقد قالت في تصريحات صحفية سابقة ل “فيتو”: “لم أسع لذلك أبدًا، ولم يمر في مخيلتي منذ أن كنت طالبة أنني سأصبح نجمة مشهورة، لكنني عندما التحقت بجامعة عين شمس استهوتني فكرة التمثيل وشاركت في بعض المسرحيات داخل الجامعة”، ومن مسرح الجامعة انطلقت ميرفت أمين نحو عالم الفن.

أحمد مظهر واكتشافه لموهبة ميرفت أمين

كان الفنان أحمد مظهر سببًا في دخول ميرفت أمين إلى عالم السينما، حيث اكتشفها وقدمها في فيلم نفوس حائرة عام 1968 وكتب إلى جوار اسمها على بوستر العمل “ميرفت أمين.. وجهًا جديدًا”.

فيلم أبي فوق الشجرة والعمل في آخر أعمال العندليب

بعد هذا العمل انطلقت ميرفت أمين في سماء الفن، حيث شاركت في حوالي ٥ أعمال قدمت من خلالهم أعمال متنوعة ومختلفة، وفي عام 1969 شاركت مع العندليب عبد الحليم حافظ ونادية لطفي وعماد حمدي بطولة الفيلم الشهير أبي فوق الشجرة حيث قدمت شخصية خطيبة حليم التي تدعى آمال وهي فتاة جامعية ولقد كان هذا الفيلم بداية حقيقية لشهرتها، وهو عمل من تأليف إحسان عبد القدوس وإخراج حسين كمال، وكان آخر الأعمال التي قدمها حليم.

وعن مشاركتها في هذا العمل قالت ميرفت في تصريحات صحفية سابقة “عندما رأيت عبد الحليم حافظ انتابتني حالة غريبة من الخوف والخجل والإعجاب، إلا أنه تدارك الموقف، ووجدته إنسانًا خلوقًا ومتواضعًا إلى أبعد الحدود، حتى أنه أذاب كل هذه الأمور، وأشعرنى أنني أعرفه منذ فترة طويلة، وهذا ما ساعدني على تقديم الدور في الفيلم بشكل جيد”.

ولقد أثار فيلم “أبي فوق الشجرة” جدلًا واسعًا وقت عرضه، فبعد عرض الفيلم في السينمات المصرية ﻷكثر من 53 أسبوع، قررت الرقابة المصري منع الفيلم من العرض لما تضمنه من عدد كبير من القبلات بين بطل الفيلم الراحل العندليب عبد الحليم حافظ ونادية لطفي وميرفت أمين.

أبرز أعمال ميرفت أمين

تزخر مسيرة ميرفت أمين بالعديد من الأعمال الناجحة، ويعتبر فيلم ثرثرة فوق النيل الذي تم إنتاجه عام 1971 من أهم المحطات في مسيرتها السينمائية حيث قدمت شخصية سناء، ومن أهم أعمالها أيضًا البحث عن فضيحة مع الزعيم عادل إمام، وفيلم الحفيد الذي قدمت من خلاله شخصية نبيلة، وإيمان في فيلم البنات والحب، وعفاف بفيلم دائرة الإنتقام، وكاميليا بفيلم حافية على جسر الذهب، بالإضافة إلى فاطمة بفيلم رجال لا يعرفون الحب، وبالتأكيد فيلم زوجة رجل مهم الذي يعد من أبرز الأعمال السينمائية في مشوارها هي والراحل أحمد زكي.

كما قدمت عام 2001 دور خاص ضمن أحداث “أيام السادات” وهو الفيلم الذي يجسد السيرة الذاتية لـ الرئيس الراحل أنور السادات حيث جسدت فيه دور زوجته “جيهان السادات”وفي عام 2007 شاركت في فيلم “مرجان أحمد مرجان” رفقة الزعيم عادل إمام وكان آخر أعمالها السينمائية عام 2021 من خلال فيلم أعز الولد.

“أعظم طفل في العالم”.. فيلم أثر سلبيًا في مسيرة ميرفت أمين

قدمت ميرفت أمين رفقة الفنان رشدي أباظة عام 1972 فيلم أعظم طفل في العالم ولقد كان له تأثير سلبي عليها حين ظهرت بشكل أكثر جرأة من جميع أعمالها، حيث أنها ظهرت في إحدى مشاهد الفيلم وكانت شبه عارية مما جعلها فى مرمي الهجوم الجماهيري.

ميرفت أمين والدراما التليفزيونية

وكما نجحت ميرفت أمين في عالم السينما، فإنها كانت لها بصمتها الخاصة في عالم الدراما التليفزيونية، وكانت البداية عام 1980 من خلال مسلسلين وهما القناع الزائف والخبايا، وواصلت مشاركاتها المتميزة في عالم التلفزيون، ومن أهم أعمالها الزوجة أول من يعلم، بنت سيادة الوزير، ودموع صاحبة الجلالة، والرجل الآخر مع الفنان الراحل نور الشريف وقدمت من خلاله بنجاح شخصية الزوجة والأم القوية والمتسلطة.

وزادت جرعة مشاركاتها في عالم المسلسلات في بدايات الألفينات، حيث قدمت أعمالًا متعددة من بطولتها مثل قمر سبتمبر وأحزان مريم، ورياح الغدر، وطيارة ورق، وكلمة حق، ومدرسة الأحلام، ويعتبر مسلسل مليحة الذي عرض في رمضان الماضي آخر أعمالها الدرامية.

حياة شخصية عامرة بالدراما

كانت الحياة الشخصية لميرفت أمين عامرة بالدراما، فقد تزوجت خمسة مرات وكانت البداية عام 1970 من المطرب السوري موفق بهجت، ولكن الزيجة انتهت بالطلاق بعد سجن زوجها إثر تورطه في قضية مخدرات، وكانت الزيجة الثانية من عازف الجيتار الوسيم عمر خورشيد ولكن دخول عمر في علاقة مع جورجينا رزق كان سببًا في إنهاء الزيجة.

وفي المرة الثالثة تزوجت ميرفت أمين من حسين فهمي، وشكلا معًا ثنائية فنية ناجحة وأثمرت الزيجة عن الابنة منة حسين فهمي، ولكن انتهى الزواج في الأخير بالطلاق وبالرغم من ذلك حرصا على أن تظل علاقتهما جيدة حتى يومنا هذا، وبعدها تزوجت ميرفت من المنتج حسين القلا وانفصلا وتزوج رجل أعمال وانفصلت أيضًا عنه في الأخير.

سر قلة ظهور ميرفت أمين إعلاميًّا

وبالرغم من الإبداع المتواصل والنجومية لا تظهر ميرفت أمين في الإعلام كثيرًا، وذلك بناء على وجهة نظر هي تؤمن بها، فقد سبق وقالت في حوار صحفي مع “فيتو”: “لا أريد الحديث بشكل مستمر بفائدة ودون فائدة، وعندما أرى أن ظهوري يتم توظيفه بشكل جيد أو لسبب فأخرج وأتحدث، هذا بجانب أننى في الغالب أخشى الخطأ أو التصريح بأشياء يفهمها البعض بشكل خاطئ لذلك أفضل الصمت.”.

وتابعت “دائما أرى نفسي إنسانة عادية، مثل أي شخص آخر لا يوجد بحياتي ما هو جاذب للنظر أو للانتباه، فأنا سيدة مصرية أحب أسرتي ولي بعض الصديقات اللاتي أوجد معهن، ولي بعض الهوايات التي أواظب على ممارستها، ولا شيء آخر”.

مواصلة مسيرة الإبداع

وبالرغم من مرور سنوات على بداية مشوارها الفني، إلا أن الفنانة ميرفت أمين نجحت في الحفاظ على حياتها العملية نشطة، فتشارك من حين لآخر في أعمال فنية هامة وتنتظر قريبًا عملًا دراميًّا يحمل اسم جوما ويتم تصويره حاليًّا.

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