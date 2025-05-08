تصعيد غير متوقع، خطوات المحامين حال عدم إعادة النظر في زيادة الرسوم القضائية

يتساءل البعض عن الإجراءات التصعيدية، لمجلس المحامين بعد الإعلان عن إضراب عام أمام محاكم الاستئناف على مستوى الجمهورية، اليوم الخميس، كإجراء رمزي ضمن الإجراءات التصعيدية التي اتخذها محامو مصر، اعتراضًا على الزيادة الأخيرة في الرسوم القضائية وهو ما عرف برسوم « الخدمات المميكنة».



إجراءات المحامين التصعيدية ضد زيادة الرسوم القضائية

أعلنت النقابة العامة للمحامين، أنه في حالة عدم التحرك من جهة مصدري القرار لإعادة النظر في قرار الزيادة خلال أسبوع من تاريخ الإضراب الرمزي ستعلن النقابة في اليوم التالي، عن موعد دعوة الجمعية العمومية لمحامي مصر العربية، لرفع الأمر إليها لاتخاذ ما تراه من قرارات.

مناشدة الرئيس للتدخل لحل الأزمة

وناشد عبد الحليم علام نقيب المحامين، الرئيس عبد الفتاح السيسي للتدخل "بحكمته المعهودة وحرصه الدائم على مصالح الوطن والمواطنين وإرساء قيم العدل الرفيعة لإنهاء هذه الأزمة، والتوجيه بإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح احتكامًا إلى الدستور والقانون وتصحيح ما اعتل واختل من موازين الرسوم القضائية".

زيادة الرسوم القضائية

منذ الإعلان عن الزيادة في الرسوم القضائية اتخذ المحامون موقفًا رافضًا لهذا القرار باعتباره مخالفة صريحة للقانون لا سيما أن مثل هذه الزيادات لابد وأن تصدر بقانون وهو ما لم يحدث في هذه الحالة، القرار الذي قال عنه عبد الحليم علام، مخالف للقانون والدستور نصًا وروحًا.



امتناع المحامين عن توريد الرسوم

إجراءات تصعيدية اتخذتها الجمعية العمومية لنقابة المحامين على مستوى الجمهورية، بداية من اجتماعات طارئة لمجلس النقابة العامة والنقابات الفرعية، ثم وقفات احتجاجية أمام محاكم الاستئناف، والامتناع عن توريد الرسوم لخزائن المحاكم لعدة أيام، ثم وقفات احتجاجية أمام جميع محاكم الجمهورية، والامتناع عن توريد الرسوم للخزائن أيضًا، ومحاسبة المتقاعسين وغير الملتزمين بهذه القرارات وإحالتهم إلى التأديب، وصولا إلى قرار اليوم بالإضراب العام أمام محاكم الاستئناف.





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