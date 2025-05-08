طريقة عمل الكريب في البيت بحشوات مختلفة

طريقة عمل الكريب، الكريب من المعجنات الشهيرة التى لها عشاق كثيرون خاصة في مصر حيث يقدم حلو وحادق بحشوات مختلفة حسب الرغبة.

وطريقة عمل الكريب، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتتفن ربات البيوت في طرق تحضيره في المنزل بدلًا من شرائه جاهزًا لإسعاد أفراد الأسرة.

وتقدم الشيف نورهان القاضي، طريقة عمل الكريب.

مكونات عمل الكريب:

1 كوب من الحليب

1 كوب من الدقيق

2 بيضة

2 ملعقة كبيرة من الزبدة المذابة

رشة ملح

ملعقة صغيرة من الفانيليا (للكريب الحلو)

طريقة عمل الكريب:

في وعاء، يُخلط الحليب مع البيض جيدا باستخدام الخفاقة اليدوية أو الكهربائية.

يضاف الدقيق تدريجيا مع التحريك المستمر حتى لا تتكون تكتلات.

تضاف الزبدة والفانيليا (للحلو) أو الملح فقط (للمالح)، ويخلط الخليط حتى يصبح ناعم.

يترك الخليط في الثلاجة لمدة 20 إلى 30 دقيقة حتى يرتاح.

يسخن مقلاة غير لاصقة على نار متوسطة، وتدهن بقليل من الزبدة.

يسكب مقدار من الخليط في المقلاة ويوزع بشكل دائري حتى يغطي السطح بطبقة رقيقة.

يطهى الكريب لمدة دقيقة أو حتى يتحمر، ثم يقلب على الوجه الآخر ويطهى دقيقة أخرى.

تكرر العملية حتى انتهاء الكمية.

وهناك افكار مختلفة للحشو، منها اذا كان الكريب حلو، فيمكن وضع نوتيلا، موز، فراولة، عسل، كريمة.

وإذا كان الكريب مالح، يمكن وضع جبن، دجاج، لحم مفروم، خضار، أو بيض.

الكريب طبق لذيذ وسهل التحضير، ويمكن لكل شخص أن يبدع في حشواته حسب ذوقه، سواء قدم كوجبة فطور أو عشاء أو حتى كتحلية، فإنه يرضي جميع الأذواق.

طريقة عمل الكريب

ولعمل البيتزا

مكونات عمل البيتزا:

3 أكواب من الدقيق

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية

ملعقة صغيرة من السكر

نصف ملعقة صغيرة من الملح

3 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون

كوب من الماء الدافئ

لصلصة الطماطم:

2 ملعقة كبيرة من معجون الطماطم

1 حبة طماطم مبشورة

فص ثوم مهروس

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة

رشة أوريجانو أو زعتر

للتزيين:

جبنة موزاريلا مبشورة

شرائح فلفل أخضر

زيتون أسود مقطع

شرائح طماطم

أي مكونات إضافية حسب الرغبة (مثل المشروم، السجق، الدجاج...)

طريقة عمل البيتزا:-

في وعاء كبير، يخلط الدقيق مع الملح.

تذاب الخميرة مع السكر في الماء الدافئ وتترك لمدة 10 دقائق حتى تتفاعل.

يضاف خليط الخميرة وزيت الزيتون إلى الدقيق، وتعجن العجينة جيدا حتى تصبح ناعمة.

تغطى العجينة وتترك في مكان دافئ لمدة ساعة حتى تتخمر ويتضاعف حجمها.

في هذه الأثناء، تحضر صلصة الطماطم بخلط المكونات على نار هادئة لمدة 10 دقائق.

تفرد العجينة على شكل دائري وتوضع في صينية مدهونة.

توزع الصلصة على العجينة، ثم تضاف الجبنة وبقية المكونات حسب الرغبة.

تخبز البيتزا في فرن مسخن مسبقا على حرارة 200 درجة مئوية لمدة 15-20 دقيقة أو حتى تنضج وتحمر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.