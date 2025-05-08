مستعد لأي شيء، حكم مباراة إنتر ميلان وبرشلونة يرد على الانتقادات

خرج الحكم الدولي البولندي شيمون مارتسينياك عن صمته للرد على الانتقادات التي واجهها بعد إدارته المباراة المثيرة بين فريق إنتر ميلان الإيطالي وضيفه برشلونة الإسباني، في دوري أبطال أوروبا.

قال مارتسينياك، في تصريحات نقلها موقع "فوت ميركاتو" الفرنسي: "التعليقات سخيفة، ماذا عساي أن أقول عن هذه التعليقات السخيفة؟".

وأضاف: "لم أظلم أحدًا، كان هدف إنتر الثالث صحيحًا تمامًا".

وتطرق الحكم البولندي للحديث عن احتمالية اتخاذ نادي برشلونة إجراء ضده، حيث أتم تصريحاته قائلا: "أنا مستعد لأي شيء".



وانتزع إنتر ميلان الفوز من ضيفه برشلونة (4-3) في مباراة مثيرة جمعتهما مساء الثلاثاء الماضي، على ملعب "جيوزيبي مياتزا" بمدينة ميلانو، في الدور قبل النهائي لـدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وواجه شيمون مارتسينياك انتقادات من الإعلام الإسباني، ومن قبل الألماني هانز فليك المدير الفني لفريق برشلونة، بسبب عدة قرارات جدلية في المباراة.

كما انتقد نجم برشلونة بيدري، أداء الحكم البولندي، مشيرًا إلى أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" عليه إعادة النظر في الاعتماد عليه.

كما هاجم خوان لابورتا، رئيس برشلونة، حكم المباراة وقال إن فريقه لم يتأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، الذي سيلعب في ميونخ، بسبب أداء حكم إياب نصف النهائي أمام إنتر ميلان.

وصرح لابورتا: "كافحنا للتأهل إلى ميونخ، لكن هذا لم يحدث، بسبب قرارات تحكيمية أضرت بنا".

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