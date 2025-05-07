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7 أهداف ولقاء جنوني، ملخص مباراة برشلونة وإنتر ميلان بدوري أبطال أوروبا (فيديو)

مباراة برشلونة وإنتر
مباراة برشلونة وإنتر ميلان، فيتو

مباراة برشلونة وإنتر ميلان، في مباراة مجنونة، أقصى إنتر ميلان الإيطالي نظيره برشلونة الإسباني من الدور النهائي ببطولة دوري أبطال أوروبا عقب تغلبه على البرسا بنتيجة (4-3)، مساء الثلاثاء، بعد مباراة ماراثونية امتدت إلى 120 دقيقة في إياب نصف النهائي.

نتيجة مباراة برشلونة وإنتر ميلان بدوري أبطال أوروبا

وتأهل إنتر بعد أن فرض التعادل بنتيجة 4-3 كلمته على لقاء الذهاب، يوم الأربعاء الماضي، في إسبانيا.

أهداف مباراة برشلونة وإنتر ميلان في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

وتقدم إنتر بهدف سجله لاوتارو مارتينيز في الدقيقة 21 من عمر اللقاء، ثم أضاف هاكان كالهونجلو الهدف الثاني من ضربة جزاء في الدقيقة 45.

 

وانتفض برشلونة بعدما سجل هدفًا عن طريق إريك جارسيا في الدقيقة 54، ثم تعادل داني أولمو في الدقيقة 60 بهدف رائع من ضربة رأس.

 

وسجل رافينيا هدفًا لصالح برشلونة في الدقيقة 88، قبل أن يتمكن فرانسيسكو أتشيربي من إنقاذ إنتر بهدف قاتل في الدقيقة 90+4 ليمتد اللقاء للوقت الإضافي.

وأحرز إنتر هدفًا رابعًا في الدقيقة 99 عن طريق دافيد فراتيسي ليقتنص بطاقة التأهل للدور النهائي.

وصعد إنتر ميلان بقيادة مدربه ماسيمو إنزاجي للمباراة النهائية بعد غياب في النسخة الماضية، حيث لعب نهائي نسخة 2023 أمام مانشستر سيتي الإنجليزي.

وواصل برشلونة بقيادة مدربه هانز فليك الابتعاد عن نهائي دوري الأبطال منذ العام 2015.

ويواجه إنتر ميلان في نهائي البطولة القارية ضد الصاعد من مواجهة باريس سان جيرمان الفرنسي وآرسنال الإنجليزي.

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