نجوم الفن ينعون الإعلامي الراحل صبحي عطري بكلمات مؤثرة

سيطرت حالة من الحزن على الوسط الفنى بعد وفاة المذيع السوري الراحل صبحي عطري بشكل مفاجئ عن عمر يناهز 48 عاما.

وفاة صبحي عطري

ونعى عدد كبير من نجوم الفن الراحل صبحي عطري بكلمات مؤثرة ومنهم الفنان تامر حسني الذي قال: البقاء لله إنسان كان حقيقي طيب الله يرحمك يا صبحي يا حبيبي ويصبر أهلك، بينما قالت الفنانة يسرا: “البقاء لله وفاة الإعلامي صاحب الروح المبهجة صبحي عطري خالص العزاء لأسرته”.

وقال الفنان إياد نصار من خلال: إنستجرام وجعت قلبنا يا صاحبي.

كما نعت الفنانة كندة علوش الراحل صبحي عطري بكلمات مؤثرة وقالت:إنا لله وإنا أليه راجعون برغم قسوة الحياة، إلا أن الموت قادر يفجعنا ويصدمنا بناس غاليين، الله يرحمك يا صبحي الرجاء الدعوة له بالرحمة والمغفرة ولوالدته بالصبر .

بينما قال الفنان كريم محمود عبد العزيز:" لا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون

ونشر الفنان أحمد الشامي صورة الراحل صلح عطري وعلق قائلا:" إنا لله وإنا إليه راجعون

وتوفي بشكل مفاجئ وصادم الإعلامي السوري الشاب صبحي عطري عقب مسيرة مهنية متميزة بمجال العمل التليفزيوني وإعداد وتقديم البرامج الحوارية.

ويعتبر صبحي عطري من أبرز الأسماء الإعلامية الشابة فى سوري، وهو من مواليد حلب وتخرج في جامعة حلب قسم الأعمال الإدارية، حاصل على شهادات في الإعلام وتقنيات العمل التلفزيوني (إعداد وتقديم الأخبار والبرامج الحوارية ).

كما عمل كمحرر صحفي في عدد من المجلات والصحف العربية واتجه للعمل التلفزيوني في بدايات عام ٢٠٠٧ مع قناة روتانا خليجية ليتخصص في مجال الإعلام الفني والترفيهي، بالإضافة إلى عمله على مجموعة من البرامج لقنوات روتانا وLBC وDMTV منها ( يا هلا، آخر الأخبار online، star world، موزاييك، fun news، wrap up.

وقدم العديد من الحوارات مع كبار النجوم العرب والعالمين وغطى معظم مهرجانات السينما والموسيقى العربية، وآخر برامجه هو “تريندج” الذي كان يتم بثه عبر شاشات الـMBC.

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