نعي مؤثر من بشرى للإعلامي الشاب صبحي عطري

نعت الفنانة بشرى رحيل الإعلامي الشاب صبحي عطري الذي وافته المنية صباح اليوم الأربعاء بشكل مفاجئ عن عمر ناهز الـ 47 عاما..

جاء فى نعيها: وداعا صبحي عطري.. عايزة افتكرك بالابتسامة اللي كانت دايما مميزة وبتزين وشك رغم إن كان وراها احلام كتير لسة كان نفسك تحققها.

وتابعت: كنت حبيب الكل وصديق الكل ومجتهد ومميز وحضورك استثنائي وصراحتك قريبة للقلب؛ لأن كان فيها تهذيب مفتقد في الزمن ده سنفتقدك جدا يا صديقى..فاجئتنا كالعادة بس المرة دي المفاجئة قاسية ومش متوقعة...الله يرحمك ويحسن إليك ويصبر حبايبك كلهم...مع السلامة يا صبحي...

و توفي بشكل مفاجئ وصادم الإعلامي السوري الشاب صبحي عطري عقب مسيرة مهنية متميزة بمجال العمل التليفزيوني وإعداد وتقديم البرامج الحوارية.

معلومات عن الإعلامي الراحل صبحي عطري

ويعتبر صبحي عطري من أبرز الأسماء الإعلامية الشابة فى سوريا، وهو من مواليد حلب وتخرج في جامعة حلب قسم الاعمال الإدارية، حاصل على شهادات في الإعلام وتقنيات العمل التلفزيوني (إعداد وتقديم الأخبار والبرامج الحوارية ).



كما عمل كمحرر صحفي في عدد من المجلات والصحف العربية واتجه للعمل التلفزيوني في بدايات عام ٢٠٠٧ مع قناة روتانا خليجية ليتخصص في مجال الإعلام الفني والترفيهي، بالإضافة إلى عمله على مجموعة من البرامج لقنوات روتانا وLBC وDMTV منها ( يا هلا، آخر الأخبار online، star world، موزاييك، fun news، wrap up.



قدم العديد من الحوارات مع كبار النجوم العرب والعالمين وغطى معظم مهرجانات السينما والموسيقى العربية، وآخر برامجه هو “تريندج” الذي كان يتم بثه عبر شاشات الـMBC.

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