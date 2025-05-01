سوريا تمنح حق تطوير وتشغيل ميناء اللاذقية لشركة فرنسية لمدة 30 عاما

منحت الحكومة السورية، اليوم، حق تطوير وتشغيل ميناء اللاذقية لشركة فرنسية لمدة 30 عاما.

شركة فرنسية تحصل على حق تشغيل ميناء اللاذقية

وفي التفاصيل وقعت سوريا، الخميس، عقدا لمدة 30 عاما مع شركة "سي أم إيه سي جي إم" الفرنسية، لتطوير وتشغيل ميناء اللاذقية، وفق ما أعلن مدير المرفأ ومسئول من الشركة على هامش توقيع العقد في القصر الرئاسي.

من جهته، قال المدير الإقليمي للشركة الفرنسية التي حصلت على حق تشغيل ميناء اللاذقية لمدة 30 عاما، جوزيف دقاق: "يسعدنا اليوم أن نعلن عن توقيع عقد استثمار وإدارة لمرفأ اللاذقية للثلاثين عاما المقبلة"، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".

وأضاف المدير الإقليمي للشركة الفرنسية: "في إطار هذا العقد، التزمنا بـتحديث المرفأ، وتوسيعه، وتعميق حوضه، ليكون قادرا على استقبال سفن أكبر حجما، واستيعاب جميع الكميات المتوقعة من البضائع التي يُنتظر أن تصل إلى سوريا خلال السنوات القادمة".

توقيع عقد ميناء اللاذقية مع فرنسا بحضور أحمد الشرع

فى ذات السياق، نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" أن العقد وقع بحضور الرئيس أحمد الشرع، بين "الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية مع الشركة الفرنسية" في قصر الشعب بالعاصمة "دمشق".

شركة فرنسية تحصل على حق تشغيل مرفأ اللاذقية، فيتو

وأردف مدير المرفأ أحمد مصطفى، أن العقد ينص على "استثمار مبلغ 230 مليون يورو"، مضيفا أنه "في السنة الأولى سيتم ضخ 30 مليون يورو، وفي الأربع سنوات التالية سيتم بناء رصيف جديد، بقيمة استثمارية تصل إلى 200 مليون يورو" في المرفأ.

وبحسب أحمد مصطفى، فإن "عقد الاستثمار مع الشركة الفرنسية...لاستثمار وتطوير وإدارة مرفأ اللاذقية هو العقد الأول مع جهة دولية للاستثمار في سوريا" بعد سقوط الرئيس بشار الأسد في ديسمبر 2024.

مشيرا إلى أن الرصيف الجديد الذي سيتم بناؤه في محطة الحاويات في المرفأ "سيكون بمواصفات عالمية قياسية... بطول 1,5 كلم وبعمق 17 مترا".

لافتا إلى أن ذلك "يسمح بدخول السفن الكبيرة التي لا تستطيع الآن الدخول الى مرفأ اللاذقية"، مضيفا أن "هذا يسمح بدخول عدد كبير من الحاويات إلى مرفأ اللاذقية، ومع الرصيف الجديد سيكون هناك بنية تحتية وفوقية مناسبة لتشغيله".

وفيما يتعلق بعائدات التشغيل للمرفأ، أوضح مصطفى أنه "سيتم تقسيمها بين سي أم ايه والدولة السورية، بنسبة 60% للدولة السورية، و40% لصالح سي أم ايه"، مضيفا: "تتغير النسبة بشكل تصاعدي مع زيادة عدد الحاويات التي ستدخل إلى البلد".

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