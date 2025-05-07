"التموين" تكشف خطتها لعيد الأضحى، ضخ كميات كبيرة من اللحوم والسلع الأساسية داخل المجمعات، السوداني بـ 285 جنيها والهندي المجمد بـ210 جنيهات، وقريبا شوادر لبيع الخراف الحية

مع اقتراب عيد الأضحى، وفي ظل موجة غلاء غير مسبوقة يواجهها المواطنون، كشفت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن استعداداتها الخاصة بـ “عيد اللحمة” وكيف تؤمن احتياجات المواطنين من اللحوم في هذه المناسبة بأسعار تنافسية وذلك من خلال التوسع في إقامة المنافذ الثابتة والمتحركة، وتوفير مختلف أنواع اللحوم الحمراء ولحوم الأضاحي، فضلًا عن تكثيف دور الأجهزة الرقابية لضبط الأسواق.

وفي هذا التحقيق، نستعرض استعدادات وزارة التموين لتوفير اللحوم المطروحة، والسلع الأساسية لتلبية احتياجات المواطنين خلال الفترة المقبلة".

أكثر من 1000 مجمع و300 سيارة متنقلة في القاهرة لبيع اللحوم والسلع الأساسية

وفي هذا الإطار يقول ناصر ثابت مدير مديرية تموين القاهرة، إن الوزارة بدأت استعدادتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك، بطرح كميات كبيرة من السلع الأساسية واللحوم الطازجة والمجمدة والدواجن المجمدة أيضا داخل 1060 مجمعًا استهلاكيًّا على مستوى الجمهورية، من بينها 289 فرعًا داخل محافظة القاهرة بالإضافة إلى تسيير 300 سيارة متنقلة لتوزيع السلع الأساسية في القاهرة.

وأضاف، أنه سيتم إقامة شوادر مخصصة لبيع لحوم الأضاحي الحية، على أن تُعلن الوزارة أسعار الأضاحي من الخراف والأبقار خلال الأيام المقبلة.

أسعار اللحوم الطازجة بالمجمعات الاستهلاكية

وقال محمد حمدي، أحد المسؤولين بالمجمعات الاستهلاكية إن الوزارة بدأت فعليًّا في ضخ كميات كبيرة من اللحوم الطازجة السودانية بسعر 285 جنيهًا للكيلو، مع توريد يومي يتراوح ما بين 4 إلى 5 عجول، بما يعادل طن وربع تقريبًا. ومن المتوقع أن ترتفع الكميات بشكل كبير خلال الأيام المقبلة استعدادًا لعيد الأضحى.

ولم تتوقف الاستعدادات عند هذا الحد، حيث أشار حمدي إلى أنه جارٍ الانتهاء من تجهيز شوادر الخراف الحية، كما سيتم خلال أسبوع طرح كميات كبيرة من لحوم الضأن بأسعار مخفضة لتلبية تنوع الطلب.

مشيرًا إلى أن اللحوم الطازجة المبردة المتوفرة حاليًا في المجمعات من نوعي اللحوم السودانية والجيبوتية، بينما اللحوم المجمدة مصدرها الهند. وتم بالفعل التعاقد على كميات كبيرة منها استعدادًا لطرحها قريبًا، بسعر 210 جنيهات للكيلو.

كما تم الإعلان عن استمرار طرح الدواجن البرازيلية المجمدة داخل المجمعات، بسعر 125 جنيهًا بدلًا من 135 جنيهًا.

وضمن خطوات التخفيف على المواطن، خفضت الوزارة أسعار بعض السلع الأساسية، حيث انخفض سعر البيض عن 150 جنيهًا، وتم تحديد سعر الدواجن بـ125 جنيهًا بدلًا من 135، وسعر المكرونة عند 23 جنيهًا، السكر 30 جنيهًا، والأرز يبدأ من 27 جنيهًا.

هذه التخفيضات تأتي في وقتٍ يعاني فيه المواطن من ارتفاع في تكاليف المعيشة، خصوصًا مع قرب موسم الأضاحي وما يصاحبه من زيادة الطلب على المواد الغذائية.

أسعار السلع الجديدة بالمجمعات الاستهلاكية

وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية قد أعلنت خفض أسعار سلع غذائية رئيسية تشمل السكر، الدواجن، والبيض، وذلك في جميع منافذ الوزارة والمجمعات الاستهلاكية.

وجاءت أسعار السلع الأساسية بعد تخفيضها داخل المجمعات الاستهلاكية

السكر: انخفض سعر الكيلو ليُباع بسعر 30 جنيهًا فقط بدلا من سعر 35 جنيهًا.

الدواجن: سجل الكيلو سعرًا جديدًا يصل إلى 125 جنيهًا بدلا من 135 جنيها، بانخفاض واضح عن السوق الخارجي بعد موجة الارتفاعات الأخيرة.

البيض: بلغ سعر طبق البيض الأحمر 125 جنيهًا، بعد أن كان يتراوح بين 140 و150 جنيهًا في بعض الأسواق.

وأكد شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية أن هذا التحرك يأتي في سياق تدخل الدولة لضبط الأسعار في السوق المحلي، مع استمرار التنسيق مع الجهات المعنية لضمان تدفق السلع بكميات كافية ومنع الاحتكار أو التلاعب بالأسعار.

وأشار إلى أن الوزارة تواصل جهودها لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة، حيث تستمر الشركة القابضة للصناعات الغذائية في ضخ كميات كبيرة من الدواجن المجمدة والسكر والبيض داخل المجمعات الاستهلاكية على مستوى الجمهورية.

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