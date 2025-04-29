شركة مياه دمياط تكرّم قياداتها والعاملين المتميزين في عيد العمال

كرّمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط عددًا من قياداتها والعاملين المتميزين، تقديرًا لعطائهم وجهودهم في دعم بيئة العمل الآمنة وذلك في أجواء احتفالية تتزامن مع عيد العمال واليوم العالمي للسلامة والصحة المهنية.

تكريم مسؤولي السلامة ومديري المواقع والمحطات

وخلال فعاليات ملتقى السلامة والصحة المهنية، قام المهندس مجدي عطا الله، رئيس مجلس إدارة الشركة، بتكريم نخبة من مسؤولي السلامة والصحة المهنية بمواقع الشركة المختلفة، إلى جانب مديري المحطات والمواقع، لما بذلوه من جهود ملموسة في تطبيق إجراءات السلامة، وحماية الأرواح والممتلكات، بما يعزز ثقافة الالتزام والانضباط داخل بيئة العمل.

مياه دمياط كرمت عددًا من قياداتها والعاملين المتميزين

دعم الأداء الفني وتحسين الإنتاجية

كما شمل التكريم عددًا من رؤساء القطاعات الفنية ومديري العموم، لدورهم البارز في تحسين مؤشرات الأداء ورفع كفاءة التشغيل، مع التأكيد على أن تطبيق سياسات السلامة والصحة المهنية أصبح جزءًا لا يتجزأ من منظومة العمل داخل الشركة، ويأتي في صدارة أولويات الإدارة لضمان استدامة الأداء وجودة الخدمات.

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