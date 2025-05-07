الأربعاء 07 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

عضو اتحاد الكرة يدافع عن أحمد مصطفى بيبو بعد استبعاده من جهاز الزمالك الجديد

أحمد مصطفى بيبو،
أحمد مصطفى بيبو، فيتو

حرص طارق أبو العينين عضو اتحاد الكرة والمشرف العام السابق على فريق سيراميكا، على الدفاع عن أحمد مصطفى بيبو، بعد أنباء استبعاده من  تولي  منصب في الجهاز الفني الجديد لنادي الزمالك.

وكتب أبوالعينين عبر صفحته الشخصية على انستجرام: "على مدار موسم ونصف الموسم.. تعاملت كمشرف عام سابق عن فريق سيراميكا كليوباترا، مع الكابتن أحمد مصطفى بيبو، كمدرب عام لنادي سيراميكا كليوباترا".

وأكد: “شهادة حق أمام الله.. فإنني ما لمست خلال تعاملي مع هذا الرجل،  إلا كل احترافية، وأدب، وسعي على تنفيذ أفكار تخدم الصالح العام”.

وتابع: “ولم أر من هذا الرجل إلا رغبة مخلصة في خدمة المنظومة التي يعمل بها دون ضجيج. رجل يعمل في صمت، وحين يرحل يعرف كيف يصون الأمانة، وكيف يترك الأثر الطيب.أحمد مصطفى بيبو عنوان الأمانة والاحترام والاحتراف والمهنية والكفاءة الفنية".

وقرر مجلس إدارة نادي الزمالك استبعاد أحمد مصطفى بيبو، من دائرة المرشحين لتولي منصب في الجهاز الفني الجديد للزمالك رفقة أيمن الرمادي، الذي يقترب من تولي تدريب الأبيض خلفا لجوزيه بيسيرو.

قرار الزمالك باستبعاد بيبو يرجع إلى انتمائه إلى النادي الأهلي وظهور منشورات السابقة له تحتوي على إساءات قوية للقلعة البيضاء، انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي فور انتشار أنباء توليه منصب في جهاز الرمادي.

ومن بين هذه المنشورات التي اعتبرها مسؤولي الزمالك مسيئة وخارجة عن النص، منشور نشره عام 2016، ظهر فيه شعار نادي الزمالك على شكل «حصالة»، في إشارة منه إلى خسارة الفريق لعدد كبير من النقاط في ذلك الحين.

فيما كشف مصدر داخل نادي الزمالك أن المدرب أيمن الرمادي بات قريبًا للغاية من تولي القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم، بعد جلسة جمعته بمسؤولي النادي خلال الساعات الماضية، شهدت الاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بالتعاقد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

طارق ابو العنين احمد مصطفي بيبو احمد مصطفي اتحاد الكرة الكابتن احمد مصطفي جوزيه بيسيرو فريق سيراميكا كليوباترا

مواد متعلقة

موقف طاهر محمد طاهر ورامي ربيعة من المشاركة مع الأهلي أمام المصري

مهمة سهلة لمنتخب نيجيريا أمام كينيا في كأس الأمم الأفريقية للشباب تحت 20 عاما

قمة عربية بين تونس والمغرب بكأس الأمم الأفريقية للشباب

محرز يقود التشكيل المتوقع لأهلي جدة أمام التعاون بالدوري السعودي

لقاء القتال على القمة، موعد مباراة الأهلي والمصري بالدوري

موعد مباراة أهلي جدة والتعاون في الدوري السعودي

الدوسري يقود التشكيل المتوقع للهلال أمام الرائد بالدوري السعودي

الأزمات تحاصر الزمالك.. تعطل خططه التعاقدية بعد إيقاف القيد.. مبلغ خيالي لحل أزمة بوطيب وباتشيكو.. إنهاء التعاقد مع بيسيرو.. شبح الغياب عن دوري الأبطال.. ومسلسل زيزو عرض مستمر

الأكثر قراءة

فجوري وتوبتي في العلن، وائل غنيم يوجه رسالة لتركي آل الشيخ ويكشف سر الإساءة إليه

عبد الواحد السيد يعتذر عن عدم استكمال مهمته مع الزمالك

الرمادي يقود تدريب الزمالك اليوم بعد رحيل بيسيرو

“إِنَّما أَتخوفُ عليكم رجل آتاه الله القُرآنَ فغيَّر معناه”، نص خطبة الجمعة القادمة

رسميا، الزمالك يوجه الشكر لبيسيرو

قرار عاجل من تعليم القاهرة بشأن ضرب تلميذ مصاب بالسكر ومنعه من دخول الحمام

بملابس صفراء وجلسة غير لائقة في لقاء رسمي، بسمة وهبة تثير انتقادات المصريين

رفض التنازل عن مستحقاته، كواليس إنهاء تعاقد بيسيرو مع الزمالك

خدمات

المزيد

لبسوا الأطفال صيفي، الأرصاد تعلن بداية الموجة الحارة وتكشف موعد ذروتها

تعرف على سعر كيلو السكر اليوم

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم الثلاثاء في الأسواق

سعر الأرز اليوم الثلاثاء 6 مايو 2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

عدد الأسئلة المقالية في امتحانات الثانوية العامة 2025 ودرجاتها (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية القمر في المنام وعلاقته بالخير الكثير والمال الوفير

“إِنَّما أَتخوفُ عليكم رجل آتاه الله القُرآنَ فغيَّر معناه”، نص خطبة الجمعة القادمة

ما مدى وجوب طواف القدوم على الحاج حال ذهابه إلى عرفة مباشرة؟ رد حاسم من الإفتاء

المزيد
الجريدة الرسمية