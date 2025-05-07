عضو اتحاد الكرة يدافع عن أحمد مصطفى بيبو بعد استبعاده من جهاز الزمالك الجديد

حرص طارق أبو العينين عضو اتحاد الكرة والمشرف العام السابق على فريق سيراميكا، على الدفاع عن أحمد مصطفى بيبو، بعد أنباء استبعاده من تولي منصب في الجهاز الفني الجديد لنادي الزمالك.

وكتب أبوالعينين عبر صفحته الشخصية على انستجرام: "على مدار موسم ونصف الموسم.. تعاملت كمشرف عام سابق عن فريق سيراميكا كليوباترا، مع الكابتن أحمد مصطفى بيبو، كمدرب عام لنادي سيراميكا كليوباترا".

وأكد: “شهادة حق أمام الله.. فإنني ما لمست خلال تعاملي مع هذا الرجل، إلا كل احترافية، وأدب، وسعي على تنفيذ أفكار تخدم الصالح العام”.

وتابع: “ولم أر من هذا الرجل إلا رغبة مخلصة في خدمة المنظومة التي يعمل بها دون ضجيج. رجل يعمل في صمت، وحين يرحل يعرف كيف يصون الأمانة، وكيف يترك الأثر الطيب.أحمد مصطفى بيبو عنوان الأمانة والاحترام والاحتراف والمهنية والكفاءة الفنية".

وقرر مجلس إدارة نادي الزمالك استبعاد أحمد مصطفى بيبو، من دائرة المرشحين لتولي منصب في الجهاز الفني الجديد للزمالك رفقة أيمن الرمادي، الذي يقترب من تولي تدريب الأبيض خلفا لجوزيه بيسيرو.

قرار الزمالك باستبعاد بيبو يرجع إلى انتمائه إلى النادي الأهلي وظهور منشورات السابقة له تحتوي على إساءات قوية للقلعة البيضاء، انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي فور انتشار أنباء توليه منصب في جهاز الرمادي.

ومن بين هذه المنشورات التي اعتبرها مسؤولي الزمالك مسيئة وخارجة عن النص، منشور نشره عام 2016، ظهر فيه شعار نادي الزمالك على شكل «حصالة»، في إشارة منه إلى خسارة الفريق لعدد كبير من النقاط في ذلك الحين.

فيما كشف مصدر داخل نادي الزمالك أن المدرب أيمن الرمادي بات قريبًا للغاية من تولي القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم، بعد جلسة جمعته بمسؤولي النادي خلال الساعات الماضية، شهدت الاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بالتعاقد.

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