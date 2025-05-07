ارتفاع عدد مصابي حادث دهس مقطورة عدة سيارات بدائري السلام إلى 17 شخصا

ارتفع عدد المصابين في الحادث المروع الذي شهده الطريق الدائري بمنطقة السلام، مساء اليوم، إلى 17 شخصًا، بعد دهس مقطورة مسرعة لعدد من السيارات وتحطمها بشكل كامل، وسط حالة من التكدس المروري الشديد.

تفاصيل الحادث

وقع الحادث بعد مطلع دائري السلام في اتجاه مؤسسة الزكاة والمرج، في تمام الساعة التاسعة مساءً، بحسب إفادات شهود عيان، أشاروا إلى أن المقطورة كانت تسير بسرعة جنونية قبل أن تدهس مجموعة من المركبات في مشهد مفزع.

ارتفاع عدد مصابي حادث دائري السلام إلى 17 شخصًا.. تدهس مقطورة لعدة سيارات تتسبب في دمار مروري

وتبين أن الحادث أسفر عن تهشم 7 مركبات: تريلا، سيارتان نقل، ميكروباص، سيارتين ملاكي، وتروسيكل.

ارتفاع عدد مصابي حادث دائري السلام إلى 17 شخصًا.. تدهس مقطورة لعدة سيارات تتسبب في دمار مروري

تحركات عاجلة من الشرطة والإسعاف

على الفور، انتقلت قوات الشرطة وفرق الإسعاف والحماية المدنية إلى موقع الحادث، حيث تم نقل المصابين إلى المستشفيات القريبة لتلقي الرعاية الطبية. كما تعمل الإدارة العامة للمرور على رفع آثار الحادث وسحب الكثافات لإعادة حركة السير إلى طبيعتها.

فيما باشرت الأجهزة المختصة الفحص الفني والتحريات اللازمة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

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