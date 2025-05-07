مشاهدة مباراة أرسنال وباريس سان جيرمان بث مباشر في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، يخوض باريس سان جيرمان الفرنسي مواجهة نارية أمام أرسنال الإنجليزي، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب "حديقة الأمراء" بالعاصمة الفرنسية "باريس"، في إياب الدور نصف النهائي ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وكان باريس سان جيرمان فاز على أرسنال بهدف دون مقابل، في مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب "الإمارات".

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بث مباشر مباراة أرسنال وباريس سان جيرمان في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2025

تشكيل باريس سان جيرمان ضد أرسنال في دوري أبطال أوروبا

جاء تشكيل باريس سان جيرمان ضد أرسنال في دوري أبطال أوروبا كالتالي

حراسة المرمى: دوناروما

خط الدفاع: أشرف حكيمي، ماركينيوس، لوكاس باكو، نونو ميدنيز.

خط الوسط: فابيان رويز، فيتينيا، جواو نيفيز.

خط الهجوم: باركولا، ديزيري دوي، كفاراتسيخيليا.

البدلاء: سافونوف، تيناس، جونزالو راموس، عثمان ديمبلي، لي إن، لوكاس بيرالدو، لوكاس هيرنانديز، كيمبمي، زائير إيمري، إبراهيم مباي، تابي.

شاهد بث مباشر مباراة أرسنال وباريس سان جيرمان في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2025

تشكيل أرسنال أمام باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

فيما جاء تشكيل أرسنال أمام باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا كالتالي:

حراسة المرمى: رايا

خط الدفاع: تيمبر، ساليبا، كيور، سكيلي

خط الوسط: اوديجارد، بارتي، رايس

خط الهجوم: ساكا، ميرينو، مارتينيلي

مشاهدة مباراة أرسنال وباريس سان جيرمان بث مباشر في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2025

مشاهدة مباراة أرسنال وباريس سان جيرمان بث مباشر في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2025

موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد أرسنال

ومن المقرر أن تنطلق صافرة مباراة باريس سان جيرمان أمام أرسنال في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب "حديقة الأمراء" في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية.

القناة الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان أمام أرسنال

تذاع مباراة باريس سان جيرمان وأرسنال اليوم في دوري أبطال أوروبا عبر قناة beIN Sports HD 1.

ويسعى باريس سان جيرمان للوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا لأول مرة منذ عام 2020، عندما خسر أمام بايرن ميونخ بهدف دون رد.

فيما يسعى أرسنال إلى التأهل إلى النهائي للمرة الثانية فقط في تاريخ النادي، بعد الأولى عام 2006 حين خسر أمام برشلونة الإسباني.

ويلتقي في نهائي دوري أبطال أوروبا 2025 بمدينة ميونخ المتأهل من باريس سان جيرمان وأرسنال مع إنتر ميلان الذي تغلب على برشلونة في مواجهة مثيرة 4-3 في لقاء العودة بالدور نصف النهائي.

تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع ضد أرسنال

حارس المرمي: دوناروما

خط الدفاع: نونو مينديز، ماركينيو، باتشو، أشرف حكيمي

خط الوسط: فابيان رويز، فيتينيا، جواو نيفيز

خط الهجوم: دوي، عثمان ديمبيلي، كفاراتسخيليا

تشكيل أرسنال المتوقع أمام باريس سان جيرمان

حارس المرمي: رايا

خط الدفاع: تيمبر، ساليبا، جابرييل، لويس-سكيلي

خط الوسط: بارتي، رايس، أوديجارد

خط الهجوم: ساكا، تروسارد، مارتينيلي

حكم مباراة باريس سان جيرمان ضد أرسنال

وأسند الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" مباراة باريس سان جيرمان ضد آرسنال، اليوم الأربعاء، في إياب قبل نهائي دوري أبطال أوروبا لحكم يبدو شرسا في قراراته.

وسيدير اللقاء حكم الساحة الألماني فيليكس تسفاير البالغ من العمر 43 عاما، الذي قاد 6 مباريات في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

وأشهر تسفاير خلال هذه المباريات 31 إنذارا إضافة إلى 4 بطاقات حمراء، واحتسب ركلتي جزاء.

وسبق أن أدار فيليكس تسفاير مباراتين للفريق الباريسي عندما اكتسح مكابي حيفا بنتيجة 7-2 في دوري المجموعات لموسم 2022-2023، وقبلها التعادل مع نابولي 2-2 في دور المجموعات لموسم 2018-2019.

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